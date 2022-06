La desaparición de una mujer joven, y la posterior confirmación de su fallecimiento, hechos acontecidos la semana pasada, volvieron a exhibir la crisis institucional y social en la que está sumido San Luis de la Paz y con particular crudeza su cabecera municipal.

El alcalde Luis Gerardo Sánchez, se ha caracterizado por salir a encarar momentos de crisis, y aunque cada vez lo hace con menos solvencia pues sus argumentos, su auto exculpación, y hasta su formato se han vuelto predecible, es de reconocer que no es de los que se esconden debajo del escritorio. Medio al modo de una mezcla de chavo de barrio, con clase ‘mediero’ aleccionado por su coach de cabecera, pero le entra al ruedo del debate público.

De su última comparecencia en una rueda de prensa mediante la que buscó contener la andanada de cuestionamientos ciudadanos hacia su administración, y también lo que según su interpretación se trata de oportunismos políticos buscando pescar en río revuelto, puede concluirse que cada nuevo suceso de esa naturaleza profundiza el laberinto en el que está sumido tanto él como autoridad, como también muchos de los actores públicos y sociales que interpela.

Ya enfilado a cumplir un año de su segundo periodo, sus alocuciones han perdido frescura, y casi hasta involuntariamente su temperamento tan proclive a lo mediático desnuda cuanto le preocupa su imagen por sobre todas las cosas. Hace semanas hubo en esa localidad un feminicidio que tuvo características atroces, sin embargo, aun cuando se trató de una empleada del propio gobierno municipal que encabeza, y conociendo muy bien los trágicos saldos que eso ha propiciado en el entorno de la víctima, como el hecho no provocó revuelo desbordado en medios y redes, no hubo de su parte pronunciamientos enfáticos como los de esta semana reciente, en la que el amago de una supuesta convocatoria a marchar para exigir el esclarecimiento del último lamentable suceso, parece que le prendió las alarmas y lo llevó a activar toda sus baterías para librar el momento.

Frontal cuestionó a sus adversarios acusándolos de utilizar el dolor ajeno, sin embargo, al defenderse recurrió al mismo mecanismo pero a su favor, pues al asumirse -hasta con rasgos de afectividad- en vocero de la familia de los dolientes, terminó también poniéndolos en medio de su disputa y los convirtió en un escudo que le permitiera atravesar la tormenta.

Lee también: Alcalde de San Luis de la Paz llama a no politizar caso de víctima encontrada en un hotel

Surfear la realidad…

No entraña demasiado misterio la estrategia de comunicación que utiliza Luis Gerardo Sánchez para remontar crisis mediáticas como la de estos días, y es que solo suele invertir lo mismo que cuestiona. Por ejemplo, cuando las tendencias en redes sociales no le favorecen, tiende a descalificar la construcción de lo que considera percepciones sesgadas, pero es beneficiario de métodos parecidos. En lo que lleva gobernando ha sido evidente que cuando es sometido al escrutinio público, todo un alud de incondicionales se encarga de lanzar una contraofensiva cibernética frecuentemente visceral y mercenaria, incluso a veces escudándose en perfiles de dudosa identidad, práctica que reprocha en otros pero no en sus aplaudidores.

También, quienes siguieron su conferencia de prensa, pudieron darse cuenta que varias preguntas de algunos de sus entrevistadores, más que interpelaciones periodísticas que lo problematizan o lo saquen de las fórmulas cómodas, son lo que en la literatura equivale al ‘pie forzado’, es decir, le ponen el primer renglón para que se ex-playe, reafirme sus posturas, y el resultado de esa ecuación es idéntica a lo que critica, pues lo que pretende con eso es posicionar una narrativa oficial llena de verdades a medias.

Pero hay otros indicios de su parcialidad: cuando junto al director de Seguridad se refirió a los protocolos en casos de personas desaparecidas, no cuestionó ni por asomo que el detonador de la perversidad con la que en ocasiones se maneja la información de deli-tos sensibles, muchas veces es propiciado por filtraciones que solo pueden provenir de los cuerpos de seguridad o desde los propios servidores públicos. De otro modo no se explica que a pocas horas de encontrar el cuerpo ya circularán versiones concluyentes de por qué murió esa joven.

El aparato municipal y el dinero público usados no para comunicar con profesionalismo sino para amplificar las justificaciones del alcalde y cuidar su imagen, solo nutre una pirotecnia distractora que en nada contribuye al abordaje en serio de la tragedia que significa el deterioro comunitario y la delincuencia enraizada en ese territorio.

Es casi imposible que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Carlos Zamarripa no tengan el diagnóstico preciso de la degradación de San Luis de la Paz y del papel que juega ese municipio en el esquema de la delincuencia organizada, quién sabe si la literal entrega de plaza que hicieron en las pasadas elecciones tendrá como trasfondo el cálculo de que en esa zona ‘caliente’ el PAN acumula menos negativos soltando el gobierno, que allanando el camino a un priista como Luis Gerardo Sánchez, que ha sabido entretener a la gente con sus habilidades verbales para surfear la realidad.