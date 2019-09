San Lázaro pospone sesión por la CNTE

Los maestros reclaman que en las leyes secundarias en materia educativa que deberá aprobar la Cámara, supuestamente se eliminó la posibilidad de tener promociones y con ello ascender

Agencias

CDMX.- El bloqueo de integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las entradas de la Cámara de Diputados, impidió que la mayoría de legisladores y trabajadores en San Lázaro ingresaran al recinto.

Debido a ello, al medio día la presidencia cameral determinó suspender la sesión ordinaria, y convocó hasta el 18 de septiembre a las 11:00 horas.

La CNTE reclama que en las leyes secundarias en materia educativa que deberá aprobar la Cámara, supuestamente se eliminó la posibilidad de tener promociones y con ello ascender.

Mario Delgado, presidente de la Jucopo, dos horas antes de la suspensión buscó ingresar al edificio, y les replicó: “Yo creo que deben aprender también a ganar, a reconocer cuando un gobierno está en favor de los maestros, como es el caso. No es estar protestando todo el tiempo contra un gobierno que ya no existe”.

Por la tarde la CNTE comenzó levantar el plantón que montó desde el martes.

“Ya legislan”

El diputado Porfirio Muñoz Ledo señaló a los maestros que ya tienen 40 diputados, por lo que no tienen razón para cerrar San Lázaro. Al llegar y no poder entrar, se acercó a la puerta bloqueada y les expuso: “¿por qué cierran?”, pero no tuvo respuesta.

Al caminar otros docentes lo increparon con gritos: “queremos que se derogue la reforma educativa, que se aplique el Plan de Transformación de la Educación para el estado de Oaxaca”. Y respondió: “Ustedes tienen 40 diputados son el grupo más numeroso, ya quisiera la CTM 40 diputados para un día de fiesta”.

RC

Comentarios

Comentarios