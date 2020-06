San José Iturbide ya es segundo lugar en contagios en la Región Noreste del estado

Enrique Pérez

San José Iturbide.- Ante el flujo masivo de personas en calles, negocios, bancos, y distintos puntos de esta ciudad, ha tenido como consecuencia un drástico aumento en los confirmados por Covid-19, situando a este municipio en segundo lugar de contagios en la Región Noreste, presentando actualmente un total de 30 casos confirmados.

Lo anterior, a pesar de que la Secretaria de Salud del Estado informará, a inicios de este mes de junio, que para la segunda quincena de junio y la primera de julio, sería el periodo más álgido en la cantidad de contagios por Covid-19.

Sin embargo, los casos confirmados, acorde a la página oficial de la Secretaria de Salud del estado; www.coronavirus.guanajuato.gob.mx sitúan actualmente al municipio Iturbidense solo por debajo de San Luis de Paz, y siguiéndole los demás municipios como; Tierra Blanca, Doctor Mora, Atarjea, Victoria, Santa Catarina, y Xichú.

Cabe hacer mención que el primer caso confirmado en este municipio se registró el pasado 18 de mayo, manteniendo una estadística de solo 6 casos conformados hasta el 1 de junio, sin embargo, ante el termino de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y la relajación de las medidas de sanidad ante la entrada de la Nueva Realidad, los casos confirmados por Covid-19 se han ‘disparado’ a 30 casos positivos, de los cuales 30 de ellos por transmisión comunitaria, 7 más en investigación, y 1 defunción.

Cabe hacer mención que en pasada entrevista, el presidente municipal Genaro Martín Zúñiga habría dejado en claro que los contagios continuarían, siendo una situación que la ciudadanía debe de conocer, por lo que se tendría que actuar responsablemente.

“…La ciudadanía entre menos salga es mejor, puesto que se vendrá un brote más fuerte, siendo responsabilidad de cada persona si se cuida o no, pues se ha realizado con anterioridad distintas acciones preventivas, y ahora es necesario apelar a la responsabilidad social, porque el pico de esta enfermedad apenas viene, por lo que todavía no se ha librado esta situación al venir lo peor, y en caso de estar infectado, no echarle la culpa a nadie más, si no a la propia persona que toma sus decisiones”, subrayó en su momento.

