La comunidad de San José del Llano en varias ocasiones ha pedido a las autoridades municipales les ayuden a sacar el agua

Daniel Moreno

Apaseo el Grande .- Lo que debe ser un recorrido de 300 metros se vuelve un recorrido de 6 kilómetros para poder entrar o salir de San José del Llano en Apaseo el Grand. Esto porque en temporada de lluvias el puente de acceso se inunda con hasta dos metros de altura.

Este año apenas empieza la temporada, pero años anteriores ya se han quedado carros al pasar por este puente a desnivel que fue hecho para que lo pobladores pasaran por debajo de la vía del tren de la línea de Ferromex que forma parte del libramiento ferroviario.

El delegado de la comunidad de San José del Llano afirmó que varias ocasiones han pedido a las autoridades municipales les ayuden a sacar el agua de este puente, pues al menos a él no le queda claro primero si el puente tiene equipo de bombeo y si este funcionando o no.

Foto: Daniel Moreno

No saben con quién acudir

En caso de que no lo tenga porque no se ha instalado o si se lo habrán robado. Sobre todo, dijo no saber de quién es la responsabilidad de atender este puente. Esto ya que tal vez le toque al Gobierno federal por ser parte de la infraestructura de la 45. O tal vez a Ferromex y la constructora que trabajó en esta obra. O más bien será al municipio de Apaseo el Grande.

Del gobierno local, el contacto ha sido con Gustavo Jiménez secretario particular y también con personal del sistema de agua potable para que atiendan, pero solo ofrecen revisar el problema sin darle una respuesta.

“Llega a subir casi dos metros, un carro que pasa se tapa allí, CMAPA (sistema de agua) quedo de venir a bombearme dese hace 15 días, no han venido”

El obstáculo es la vía del tren, por eso el inconveniente es que si se quiere entrar a San José del Llano llegando desde Celaya hay dos opciones. Ir hasta “el trébol” a la entrada de Apaseo el Grande y regresar por el otro lado de la carretera. Eso implica recorrer 6 kilómetros de ida y vuelta. La otra opción es subir por el puente de la Panamericana y al bajar meterse en sentido contrario por el lateral solo que ya ha tocado que elementos de Guardia Nacional los infraccionan expreso el delegado.

Foto: Daniel Moreno

Héctor Sánchez afirmó que, para salir, es el mismo caso. Sólo que el recorrido de manera invertida y ya saben que mientras estén las lluvias el problema se mantiene pues solo por evaporación se elimina el agua.

Claman derechos en bulevar

La décima etapa de modernización del bulevar Posadas Ocampo en Salvatierra se quedó a un 86% de avance desde hace meses. Esto porque ejidatarios de Urireo reclaman que parte de dicha vialidad les pertenece.

La obra en construcción se venía trabajando consta desde la entrada el manantial de La Angostura y hasta la glorieta de acceso. Allí se eliminó un camellón y se repavimento para hacer la vialidad más amplia. Sin embargo, la lateral del bulevar quedó en obra negra. Por ahora las lluvias han traído afectaciones hacia o vecinos de la zona, pues con las primeras lluvias de la temporada se han presentado encharcamientos.

Foto: Daniel Moreno

Al recorrer la zona el alcalde, German Cervantes manifestó tener toda la disposición de acabar la obra, pero no poder hacerlo por el litigio que se tiene.

Mientras tanto, se trata de desazolvar y limpiar las coladeras y drenajes del lugar buscando evitar tanto como sea posible nuevos encharcamientos. El pasado fin de semana se volvió difícil cruzar el Posadas Ocampo y en un domicilio particular el drenaje brotó al interior.

