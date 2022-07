Tras darse a conocer el fraude de ‘Doctor Impulso’ en San Felipe, diputados de oposición pidieron a las autoridades de salud una investigación a fondo



Lurdes Vázquez

Guanajuato.- Diputados de oposición pidieron que se investigue a fondo, el fraude del que fueron víctimas cientos de habitantes del municipio de San Felipe cometido por dos presuntos médicos que operaban desde el centro ‘Contigo SÍ’ del Gobierno del Estado y se interpongan las denuncias necesarias ante el Ministerio Público.

Mientras que la diputada de Morena, Irma Leticia González Sánchez exigió la separación inmediata del cargo a Martín Barrientos, encargado del Centro Impulso Social, el diputado del PRI, Alejandro Arias Ávila, dijo conocer al funcionario de quien señaló es una persona de buena fe, no obstante, dijo que podría haber la sospecha de complicidad tanto de servidores de los CAISES como de los Centros Contigo Sí, de San Felipe.

Correo dio a conocer que dos supuestos doctores cubanos defraudaron a decenas de personas a quienes les cobraron por un tratamiento que curaba casi cualquier padecimiento; se calcula que el fraude podría llegar a los 2 millones de pesos; estas personas operaban desde una oficial en el Centro Impulso Social en la cabecera municipal de San Felipe y de San Bartolo de Berrios.

Personas afectadas involucran a Martín Barrientos, pues de acuerdo con el testimonio de una de ellas, este les dijo que no había ningún problema con el tratamiento “milagroso” que ofrecían los supuestos médicos.

Deslinde de responsabilidades

El coordinador de los legisladores priistas señaló que este asunto genera una percepción, “no quiero afirmarlo”, de que, de alguna manera, hubo complicidad por omisión o convicción de algunos funcionarios de los CAISES y del Centro Impulso, por lo que es necesario que se lleve a cabo una investigación para deslindar responsabilidades.

Arias afirmó conocer muy bien a Martín Barrientos, “lo conozco como una persona seria, honesta, correcta, pero bueno… está involucrado en este asunto, tendrían que deslindarse las responsabilidades”.

Señaló que también se deben revisar las reglas de operación de los Centros Contigo Sí (antes Impulso Social) pues, aunque pareciera que se actúa de buena fe, “ésta debe estar acompañada de reglas claras, que se cumplan y que cuiden a quienes hacen uso de estos centros y de que quienes dan los servicios, puedan tener la certeza de que no van a defraudar a los ciudadanos que de buena fe acuden a estos centros”.

También hizo un llamado a los ciudadanos a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, pero también exhortó a las autoridades competentes a darles el acompañamiento necesario para ello.

“El nivel de denuncias que se presentan es muy bajo, me parece que tendríamos que hacer un exhorto a las autoridades para que puedan ayudar a los ciudadanos, orientarlos, para que vayan y presenten las denuncias respectivas y entonces se pueda actuar por la vía legal para tratar de dar con quienes defraudaron a estas personas”.

SEDESHU debe dar explicaciones

Por su parte, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Irma Leticia González Sánchez, dijo que debido a que “aquí hay gato encerrado”, además de la investigación que debe realizarse, el secretario de Desarrollo Social y Humano, debe dar una explicación muy clara de lo ocurrido.

“Porque claro que debieron haber tenido conocimiento porque es algo muy grave y que conteste claro y conciso que no le den vuelta, ni diga que no se dieron cuenta, que va a preguntarle a Martín y que va a hacer una serie de cosas para tapar el sol con un dedo, es importante que se investigue a fondo, que no quede esto sin que sea sancionado quien deba de ser”.

La legisladora se sumó al llamado a las familias y personas afectadas por los supuestos médicos para que acudan a interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y que estos actos no queden impunes.

Además, dijo que se debe alertar a los 46 municipios sobre las prácticas cometidas por los supuestos doctores cubanos, “porque pueden llegar a otros municipios y ser estafados también porque yo creo que es una red”.

Señaló que se espera que este tema no tenga “doble jiribilla”, pues se está denunciando a presuntos doctores cubanos, cuando el Gobierno Federal anunció hace semanas la contratación de especialistas de esta nacionalidad, “entonces puede tener para que se gire la vista a doctores cubanos y que generen desconfianza en la población”.

