Sambueza no aceptó la propuesta de León

Redacción

León.- Rubens Sambueza pertenece a León, pero no se sabe hasta cuándo ya que las diferencias económicas podrían separar sus caminos en un futuro cercano. El propio futbolista ha señalado que espera una mejor opción.

‘Sambu’ finalizó su préstamo con Pachuca y a su regreso con los ‘Panzas Verdes existió la ilusión de retenerlo, sin embargo, las pretensiones económicas del delantero no pueden ser cumplidas por el equipo, por lo que su futuro aún no está definido.

“Mi idea es seguir con León, acá me fue muy bien, el año que viene jugaríamos la Concachampions, pero no me convenció la oferta económica que me realizó el club, por eso es que todavía no defino mi futuro”, señaló.

A falta de seis meses de contrato luce complicado que el Club León aumente la oferta, por lo que Rubens tendría que acceder o seguir esperando la llamada de otro equipo.

Sigue ‘rogando’ al América

El atacante volvió a mostrar su interés por regresar al Nido de Coapa para vivir sus últimos minutos como profesional.

“Lo dije en muchas entrevistas que en donde más años pasé y gracias a Dios en los deportivo me fue muy bien y logré cosas importantes con el América donde estuve cuatro años y que me gustaría mucho poderme retirar ahí”, señaló en entrevista para Ataque Radio.

No ha recibido la llamada y asegura que entenderá si no es requerido. “Uno también entiende la situación del club y a veces por el tema de los extranjeros también es complicado y por supuesto la otra parte también debe de estar convencida de que me quieren de vuelta”.

‘Sambu’ sigue añorando sus días de gloria como azulcrema, “Se disfruta mucho porque la verdad es que el América es un equipo muy importante, uno de los más grandes en el futbol mexicano y lo que genera es extraordinario. Tienes que rendir desde el primer partido porque así lo exige el América, su historia y la gente; la presión y todo lo que se vive en un club grande”.