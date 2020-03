Salvan a caimán de un sótano, llevaba ahí 25 años

Redacción

Estados Unidos.- Durante este sábado fue salvado un caimán de un domicilio particular, en ese lugar estuvo nada más y nada menos que 25 años. Este reptil fue encontrado por paramédicos cuando atendieron un llamado de emergencia en el condado de Groveport.

Un policía local mencionó que este animal de 1,5 metros de largo estaba en el sótano de la casa, el mismo que estaba acondicionado a manera de estanque con una estructura como una bañera y una bomba sumergible.

Los veterinarios, sin embargo, no hallaron signos de maltrato, por ahora consideran que su estado de salud es normal para un caimán que ha crecido en cautiverio. Aunque dicen que su crecimiento se ha visto limitado.

Por suerte ha sido llevado a las instalaciones del Centro de Vida Silvestre de Ohio, esperan que en los próximos días pueda ser trasladado a un santuario. Por ahora no se han presentado cargos en contra del propietario.

TONIGHT: A rare discovery in Gorveport, Ohio…

An alligator was spotted penned inside a home yesterday. Madison Township Police & @OhioDeptofAg officers responded & found the 25-year-old alligator in the basement. pic.twitter.com/7zs28HTyfy

— Kalea Gunderson (@KaleaGunderson) February 28, 2020