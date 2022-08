1.- Salud mental: otro flanco de impacto social

El Centro de Atención Integral a la Salud Mental de León (Caisame), conocido comúnmente como el Hospital Psiquiátrico de León, está al borde de su capacidad. De 104 camas disponibles, sólo en mayo ya tenía 102 ocupadas, lo que obliga a gestionar camas en otros hospitales aun cuando la apuesta es que ya no se interne a los pacientes.

La clínica establecida en la Hacienda de San Pedro del Monte desde hace casi 77 años, materializa las políticas públicas de atención en la materia. Una demanda que crece incesante junto con los factores poblacionales y sociales que la mantienen a tope, sin que la inversión pública le corresponda.

Si bien los pacientes tienen en un promedio de internamiento de 12 y hasta 21 días, la ocupación supera a menudo el rango del 90 al 95 por ciento.

Para la Directora del Centro de Atención Integral a la Salud Mental, Ana Bertha Meza Pérez, se trata de una normalidad que se enfrenta con otras áreas de la Secretaría de Salud de Guanajuato que encabeza Daniel Díaz Martínez.

Mientras los pacientes al cierre de año fueron 88 en 2015, Hoy por hoy se atienden 102 hasta el corte de mayo.

En contra parte, el monto destinado para operación del Caisame ha ido en decremento, pues de los poco más de 176 millones de pesos presupuestados en 2019 y 2020, en 2021 bajó a 162 millones 980, mil pesos y luego a 151 millones 031 mil pesos en 2022.

De las última iniciativas enfocadas en la materia, fue la del diputado del Partido Verde, Gerardo Fernández González, quien advirtió que a finales del 2020, se registraron 7 mil 818 suicidios en México; ese mismo año Guanajuato ocupó el octavo lugar de estados con mayor número de casos.

También argumentó que, si bien la entidad cuenta con el Consejo Estatal de Salud Mental, con la finalidad de atender de forma coordinada con los sectores público, privado y social la problemática de la salud mental, el problema estaba lejos de resolverse en Guanajuato.

Otra propuesta es la del PRI para promulgar la Ley de Prevención del Suicidio de las Acciones de Prevención en el Estado de Guanajuato, que busca disminuir la incidencia del suicidio en el estado, a través de la atención preventiva y tratamiento a las víctimas potenciales de esta práctica y a sus familias.

A todas luces, se trata de un tema que no puede descuidarse en el espectro de las necesidades de salud pública en la actualidad. Reforzar las atenciones, incluso aquellas derivadas de otros problemas como el consumo de drogas, es tan importante como cualquier otro padecimiento.

2.- A dos años del 2024, solo un partido tiene ruta clara

A dos años del próximo proceso electoral en Guanajuato, el panorama para los supuestos partidos mayoritarios no podría ser más difuso.

El PAN se encuentra en manos de un grupo en el gobierno que busca dominar las definiciones, además de un exgobernador como Miguel Márquez Márquez que pretende, junto a sus antecesores, que Guanajuato incida en las decisiones de la dirigencia nacional, hasta ahora empecinada sólo en frenar a la 4T.

Morena es la segunda fuerza política del estado, pero no tiene ni pies ni cabeza. No hay liderazgos firmes y su dependencia total a las decisiones de su centro, no permite vislumbrar un proyecto claro para el 2024, lo que también coloca en la indefinición a un Partido Verde que no encuentra interlocutores en esta otra posible alianza.

El PRI, reducido a cotos locales pero relegado como fuerza política estatal, pareciera abandonar la contienda estatal, con una dirigencia de Ruth Tiscareño Agoitia y Alejandro Arias Ávila a los que sólo les queda venderse caso en una eventual mesa de negociaciones con el PAN, si se mantiene el “Va por México” en Guanajuato.

Pero a la distancia del proceso electoral, hasta ahora solo Movimiento Ciudadano tiene alguna claridad en el plan de trabajo a seguir, con su propia estructura, cuadros y liderazgos. Su fundador y líder máximo, Dante Delgado Rannauro, ya ha reiterado su intención de ir solos, aunque la incredulidad se mantenga.

Liderados a nivel estatal por Rodrigo González Zaragoza, el MC ha desplegado una estructura fincada en liderazgos propios e importados. En León, está la regidora Lucía Verdín Limón; en Irapuato, Jorge Luis Martínez Nava y Fernanda Martínez Arriaga; en Celaya a Luis Guillermo Ortiz Alba y en Guanajuato a Liliana Alejandra Preciado Zárate.

También están en Salamanca el regidor Diego Calderón Martínez; en Purísima del Rincón, el edil Salvador Cruz Villegas; en San José de Iturbide, Celso Antonio Mata. Además de los alcaldes Alma Denisse Barragán y Leonardo Solórzano Villanueva de Moroleón y Pueblo Nuevo.

Como liderazgos estatales se suman la diputada local Dessire Ángel Rocha León, el excandidato en León, Juan Pablo Delgado Miranda y nada menos que José Ángel Córdova Villalobos, quien dejó atrás las derrotas para enfilarse como su aspirante viable a la gubernatura.

Así las cosas, los emecistas prometen refrescar el panorama estancado de la política en Guanajuato, con la misión de romper la imagen de un simple comparsa, sumar adeptos y verdaderamente ser la tercera opción… soñar desde ahorita no cuesta nada.

3.- La inflación en sectores emblema

La inflación es un fenómeno despiadado que arrasa con el poder adquisitivo de las clases más populares. El incremento de los precios, sobre todo de la canasta básica golpe directamente a la población y a los sectores productivos que en el caso de Guanajuato, se puede hablar de dos muy concretos y tradicionales.

De entrada, para el sector de gasto en vivienda, Guanajuato es la quinta entidad con mayor inflación a tasa anual registrada en junio, con un incremento del 4.29 por ciento. Esta cifra es 1.18 por ciento superior al promedio nacional, que se situó en 3.11 por ciento.

Por su parte, en el rubro de ropa, calzado, y accesorios, Guanajuato presentó en junio un crecimiento anual del 8.06 por ciento. Esto es 2.35 puntos porcentuales superior a la inflación promedio en el país, que marcó 5.71 por ciento.

Ya escribíamos en este espacio de la crisis de la que dio cuenta el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Promoción de la Vivienda (Canadevi), Víctor Franco Vargas, con la caída en la compra de viviendas nuevas en un 10.2 por ciento.

Precisamente, el incremento de sus insumos se convierten en factores decisivos para que estas cifras se presenten. Como el cemento, cuyo precio subió aproximadamente 25 por ciento, así como el acero que aumentó 70 por ciento.

A este escenario ahora tendríamos que incluir al presidente de la Cámara del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Alfredo Padilla Villalpando, y al presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Hermes Antonio Villafuerte Molina. Ambos han dado cuenta de los efectos económicos sumados a la falta de mano de obra.

De momento, Guanajuato está entre los cinco estados que registraron más inflación en los sectores de vivienda y ropa y calzado en todo el país, circunstancia que ya está para preocupar en un panorama económico cada vez más adverso para el sector de la manufactura.

CONTRA RETRATO Héctor Díaz Ezquerra Llegó en medio de la indignación social, propia del nacimiento de un movimiento de colectivos de buscadoras que comenzaban a conformase en Guanajuato, derivado de años de omisiones y negaciones en torno a la tragedia acumulada de la desaparición de personas. Hoy se mantiene atrincherado, en medio del trabajo cotidiano de familias y activistas. Sin mayor trayectoria en el tema más que la ganada en dos años al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Héctor Díaz Ezquerra se mantiene apartado de los medios de comunicación, mientras 17 colectivos de familias toman la pauta para impulsar las búsquedas en campo sin que las desapariciones cesen un milímetro. Sin duda Díaz Ezquerra trabaja en su encargo, el problema es que el tema lo rebasa a él ay a su incipiente estructura que ya ha sufrido el asesinato de uno de sus miembros, Javier Barajas Piña, quien fue acribillado en Salvatierra. Basta echar un vistazo al informe trimestral que el propio Díaz Ezquerra entregó, para darnos cuenta de un panorama brutal que incluye la detección de 27 fosas clandestinas y 240 pozos de sondeo con 48 personas localizadas. Además recibieron reporte de 386 en ese periodo de abril a junio. De estos, fueron localizados con vida 159 y sin vida 24. En total 203 personas siguen desparecidas. De momento, Héctor Díaz Ezquerra ha cedido las declaraciones publicas a los colectivos. Familias que han asumido el trabajo que le corresponde a una autoridad, ya rebasada por un saldo insatisfecho de justicia y reparación. Lee también: ‘Siembran’ fotografías de desaparecidos frente a presidencia de Salamanca

