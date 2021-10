El diagnóstico ofrecido por la profesional del comportamiento humano, sobre los efectos de 18 meses de pandemia de COVID-19 en los guanajuatenses debe de preocupar a autoridades y sociedad, porque ha habido un desgaste emocional que está produciendo ansiedad, depresión, ideas suicidas y estrés postraumático. De acuerdo con la psicóloga, Martha Angélica Delgado, los casos de depresión crecieron este año 61 por ciento respecto de 2020; en octubre suman ya 32 mil 843 pacientes, 77 por ciento mujeres y 23 por ciento hombres.

La acumulación de graves problemas entre la población exige respuesta inmediata. Frente al escenario de inseguridad; la pandemia de COVID-19 y las condiciones de pobreza que implican dificultad para obtener alimentos, es necesario que la atención a la salud mental se potencie por las consecuencias en lo personal, familiar y social. La presidenta del Colegio de Psicólogos de León, Martha Delgado Luna, advirtió que la parte más dura de la pandemia entre las personas está por empezar.

Su revelación podría deberse a la necesidad de que se incrementen los programas masivos para atender los estragos psico-emocionales por estrés postraumático. No se puede soslayar el marco de violencia en que están inmersos los pobladores, ni la infodemia “recreada” por los contagios y los decesos, ni tampoco los conflictos derivados de la aplicación de vacuna contra el COVID-19 operado políticamente.

2.- El puerto: ANUIES

Los diversos movimientos que lleva a cabo en La Colmena Legendaria el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, conllevan la pretensión de recrear su futuro político, ha percibido el fin de su segundo periodo. Con base a hechos y actividades del equipo cercano, el solitario de Lascurain de Retana No. 5 suspira por la Secretaría General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que tendrá silla vacía en enero de 2023.

La jugada en el tablero de ajedrez político se divisó cuando el hombre de más confianza de Luis Felipe, su director de Comunicación en la Universidad de Guanajuato (UG), Jesús Rodrigo Guadalupe “Lupito” Nájera, fue colocado como “cabeza de playa” en la ANUIES, en la Secretaría Técnica de la Red de Comunicación. Su segundo periodo en la Rectoría General concluye en septiembre de 2023; esa cuestión ya la tiene fríamente calculada porque podría sucederle en la rectoría general la secretaría general de la UG, Cecilia Ramos Estrada, incluso suplirlo en un semestre, por necesidad política.

Cuando el rector Juan Carlos Romero Hicks, decidió ser el candidato del PAN al gobierno del estado de Guanajuato, plantó a la secretaria general, Silvia Álvarez Brunelier, en su lugar. La clave de este “juego perverso” radica en el control: primero de la Junta Directiva que tiene la facultad de “quita pon” en la rectoría general; segundo, que la relación política de Guerrero Agripino, no se circunscriba solamente con el partido conservador, o sea, que levante su mira en el orden federal de la mano de los morenos en la entidad.

3.- De espanto

La historia de los paraderos turísticos creados por la Secretaría de Turismo de Guanajuato es de verdadero espanto. Una investigación del periódico Correo nos refiere de su abandono y cómo es que más de cien millones de pesos invertidos en su construcción, sin contar lo que se les aplicó de mantenimiento y personal, año con año, se fueron a la basura.

Todo comenzó cuando en la administración de Juan Manuel Oliva, su secretario del ramo implementó un programa llamado “Pueblos del Misterio” para atraer turistas a

lugares con tradición minera, aprovechando un fondo federal para esos sitios. Así, con base a leyendas como el “Charro Negro”, “La mulata de Córdoba” y “El difunto Catrín”, como eje temático, comenzaron a construirse lo que en el sexenio de Miguel Márquez acabó por consolidarse como los llamados Paraderos Turísticos, como Mineral de Pozos; Sangre de Cristo entre Guanajuato y Silao; Dolores Hidalgo y Pénjamo, estos dos incluidos a partir de su nexo con la historia patria. Vaya, en Sangre de Cristo hasta un grupo de momias fueron prestadas por el Museo de las Momias de Guanajuato Capital, bajo la administración de Paloma Robles Lacayo.

La gente nomás no llegó a esos lugares, como se esperaba. Luego, ante el fracaso económico, Fernando Olivera, trató de imponer a los municipios que absorbieran los gastos del proyecto estatal: limpia, seguridad, mantenimiento de instalaciones. Es sabido, que Guanajuato Capital nomás no le firmó esos convenios. El actual secretario, Juan José Álvarez Brunel, tiene el deber de responsabilizar a los culpables de los yerros del pasado, sin dejar de lado el indicar a los guanajuatenses qué se hará con estos paraderos tenebrosos.

De la Valija. Viene la muerte echando rasero

Las festividades alusivas a la muerte han comenzado. Exposiciones, muestras gastronómicas y festivales son evidencia de ello. La población ha soportado casi dos años de encierro por la pandemia y le urge alivio en sus tradiciones y creencias, máxime que entre los difuntos están miles de caídos por la COVID-19. Por eso, es entendible que se hayan desbordado las familias en busca de alfeñiques en nuestros municipios, abriendo así las fiestas del último bimestre de 2021.

Sin embargo, la responsabilidad debe privar entre ciudadanos y autoridades. La pandemia no ha terminado, Guanajuato es el segundo estado con más casos activos y ya se advierte de la cuarta ola en Europa, donde hay más vacunados que en México, por eso las aglomeraciones no deben darse. El secretario Daniel Díaz no puede descuidar el momento.

Contra retrato

Claudia Silva Campos

Ora sí, la debutante con la insignia blanquiazul va a tener que pedir su calaverita al Gobierno del Estado, para poder pagar la nómina municipal acambarense porque su administración anda “bruja”. En lo inmediato, se desveló en el nuevo Cabildo que, en su “Año de Hidalgo” los salientes morenos no consideraron el salario de los trabajadores municipales para lo que resta de 2021, mucho menos sus aguinaldos.

Claudia Silva Campos, alcaldesa de Acámbaro, aunque experta en cuestiones municipales, pues ya fue regidora perredista, no había encontrado un problema como este, sin contar, además con el pago a proveedores. Por ello, se podría revelar, es la primera alcaldesa en querer adelanto de participaciones, el salvavidas estatal.

En los albores de la toma de protesta, su antecesor comunicó a los cuatro vientos que dejaba recursos del presupuesto 2021. Ya se verá a qué se refería al revisarse los documentos de entrega-recepción, por ahora los pagos a los trabajadores no pueden esperar. De estar las arcas vacías, como aseguran en el ayuntamiento presidido por Claudia Silva, sería una irresponsabilidad que amerita auditoría del Legislativo estatal.