El secretario Daniel Díaz destacó que el éxito del programa de Salud en Guanajuato está basado en cuatro pilares



Nayeli García

Irapuato.- “No porque sea una institución pública tiene que ofrecer un servicio de mala calidad”, señaló el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez durante su participación en el conservatorio de la Reforma a la Ley General de Salud en Materia de Trasplante de Órganos. Durante el evento compartió las estrategias que se tienen para contar actualmente con tasa de negatividad del 28%. Es una de las más bajas en el país.



El secretario de salud destacó que previo a la pandemia en el Consejo Nacional de Salud para el Bienestar (Conasabi) se había tomado la propuesta de replicar el Centro Estatal de Trasplantes de Guanajuato. Esto se llevaría a cabo en otros estados del país, de acuerdo a sus realidades y contextos. Sin embargo, fue un tema que se quedó flotando. Así que invitó a todos a conocer de cerca este modelo guanajuatense.



Irapuato, un ejemplo en donación de órganos

Daniel Díaz destacó que el éxito del programa está basado en cuatro pilares. Uno de ellos el financiamiento, pues la Secretaría de Salud de Guanajuato invierte en su sistema de salud 6 mil 500 millones de pesos adicionales a la aportación que hace la Federación para el sistema de salud. Esto ha permitido que el 98% de sus unidades médicas estén acreditadas con mantenimiento oportuno en sus instalaciones. De esta forma se genera confianza entre los pacientes.

También se dan otros apoyos relacionados

La SSG dijo que Guanajuato ofrece el tratamiento inmunosupresor a los pacientes trasplantados durante todo un año después del trasplante. Incluso aunque no esté dentro del catálogo de atención. También se tiene un laboratorio de procesamiento para el cruce de datos de calidad durante todo el año.



El secretario destacó que en cuestión legislativa también tienen apoyo. Se logró que los órganos de menores sean efectivamente trasplantados a niños. Si no hay niños en lista de espera se dona a un adulto. En cuanto al tema de la investigación por parte del Ministerio Público también se tiene la oportunidad de intervenirlos e incluso trasladar personas sin vida para su intervención.

Es importante continuar con las estrategias de sensibilización

Otra estrategia es dar continuidad al programa, pues el Centro Estatal de Trasplante fue idea de sus antecesores. Lo anterior aunado a que se tiene una campaña constante de sensibilización en la ciudadanía. El enfoque que trabajan no es el de pedir donar órganos, sino ofrecer la oportunidad de trascender.



Ejemplificó que, en la estrategia de sensibilización, sin que fuera un evento para ello, se pidió al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo firmar su credencial de donante. Quien lo hizo en un evento que no era de salud y al siguiente día los titulares retomaron esa acción. Este acto tiene un impacto en la ciudadanía.

La donación permite otra oportunidad de vida

Señaló que la donación de órganos tiene un menor costo para el sistema de salud. Pues permite que, en lugar de seguir atendiendo a una persona con problemas, pueda otorgarse una nueva oportunidad de vida. Detalló que, por ejemplo, una persona con problemas renales, representa un impacto importante en los costos de salud y no se le da seguimiento adecuado. Dijo que algunas figuras políticas han intentado apoyar a la ciudadanía con hemodiálisis. Pero a la larga dejan los proyectos, por lo que la prevención de enfermedades crónico degenerativas también son acciones que se hacen como parte de este programa de trasplantes de órganos.



Daniel Díaz invitó a los participantes del foro a conocer el Centro Estatal de Trasplantes de Guanajuato. Los nombró a todos promotores de la salud para fomentar los buenos hábitos saludables. Llamó a sensibilizar a la población sobre la donación, pues la mayoría de las personas que se niegan a la donación de órganos es porque no conocen y no están sensibilizados sobre la importancia de la misma.

