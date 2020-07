Salones de fiestas con eventos de más de diez personas serán clausurados o multados

Gilberto Navarro

Guanajuato.- La Dirección de Desarrollo Social y Humano de la capital, seguirá apoyando a la familia del migrante que murió en Texas y apenas tras nueve meses pudo ser repatriado.

Como se informó, Ramón Martínez, murió en Carrizos Springs, Texas en septiembre del año pasado y apenas está semana pudo ser repatriado tras un largo proceso burocrático.

Su viuda, Beatriz Martínez, señaló que aunque, con el apoyo de vecinos y familiares, pudo pagar más de 40 mil pesos del traslado, sigue teniendo muchas necesidades para sus hijos y su suegra, la que quedó a su cuidado.

Al respecto, Marco Campos, titular de Desarrollo Social y Humano, señaló que, la dependencia a su cargo, no cuenta con fondos para reembolsar el dinero del funeral, pero podrán gestionar otros apoyos sociales.

Explicó que la familia del migrante ya recibió el apoyo de despensas y estufas ecológicas ya que tras visitarlas en su domicilio, conoció que estaban cocinando con leña, lo que les estaba causando problemas respiratorios.

El funcionario señaló que ya se encuentran inscritos en programas sociales de mejora de vivienda y becas escolares.

“Yo no tengo un apoyo directo para funeral, lo que quería ver es que hacía falta, sabemos que el funeral ya estaba pagado, pero eso no significa que no podamos ayudar de otra manera, está en el programa de techo digno, ya les dimos unas estufas y en todo lo que se pueda lo podemos redireccionar para ayudarles”.