Cuca Domínguez

Salamanca. -José Luis Nieto Montoya, líder cebadero en el estado, denunció que Grupo Modelo ha ordenado cancelar la reciba de cebada sin motivo aparente, justo al inicio de la cosecha que ha comenzado y se realiza durante los próximos 35 días, lo que pone en riesgo al este sector que podría registrar pérdidas de hasta mil 800 millones de pesos, por lo que pide la intervención del Delegado Federal, Mauricio Hernández, para se busque una solución luego que desde este martes se rechazaron los camiones cargados con este grano.

De acuerdo a Nieto Montoya, en la entidad hay sembradas unas mil 40 mil hectáreas y se estima una producción de unas 300 mil toneladas; de las que el 65 por ciento están convenidas bajo contrato entregar a Grupo Modelo y el restante 35 por ciento a Heneken, éstos últimos mantienen la reciba sin problema alguno.

Precisó que en la entidad se cultivan unas 12 variedades de este grano y no habría capacidad en silos para guardarla, además de que se tienen contratos para entregarla determinada fecha, porque de lo contrario se corre el riesgo de que disminuya la humedad o las condiciones que se requieren de acuerdo a la norma y con ello obtener bonificaciones a favor de los agricultores.

Nieto Montoya destacó que es urgente la intervención de las autoridades federales, en este caso del delegado Mauricio Hernández para que se logre la entrega y reciba de la cebada de acuerdo a lo acordado porque lo contrario estaría en riesgo la estabilidad económica de los agricultores que contrataron créditos para poder sembrar: “tenemos compromisos financieros que se tienen que saldar.

Dijo: “Además si no cosechamos, se corre el riesgo de que llueva, caiga granizo y se registren perdidas, por ello es que hemos iniciado la cosecha conforme a lo acordado, de acuerdo a los contratos que se tienen y cumpliendo con Grupo Modelo”.

Precisó que no hay explicación del porqué tomaron esa medida; “si es por el coronavirus, no estamos de acuerdo porque no hay forma de contagio alguno; cuando se trilla solo son dos personas y el de la trilladora y el camión; luego el del camión llega al centro de la reciba y ahí una persona recibe para las muestras de la calidad de la cebada y luego se descarga y listo; no hay ni siquiera dos personas juntas en ningún momento.

Estamos listos para aplicar las medidas que se requieren, pero que no cierren las puertas de las bodegas; en lo personal ayer recibieron camiones, hoy hay 5 esperando afuera para descargar, pero les dicen que se ha cancelado la reciba hasta nuevo aviso; éste es un sector primario que requiere y necesita del apoyo de todos, ojalá que se reabra la reciba, de lo contrario las vamos a abrir a la fuerza”, advirtió.

G.R