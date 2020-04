Salmantinos aplauden cierre de vialidad

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Continúan disminuyendo las ventas en los mercados municipales ‘Tomasa Esteves’ y ‘Barahona’ hasta en un 50% , por lo que han modificado horarios de trabajo, y quienes comercializan productos no esenciales durante esta pandemia, han introducido otro tipo de mercancía.

Difícil situación es la que enfrentan los comerciantes de los centros de abastos municipales, quienes señalan que cada día va disminuyendo el flujo de clientes, y pocos son los que solicitan productos a domicilio a pesar de la difusión que han realizado a través de las redes sociales.

Algunos comercios de productos no esenciales han cerrado, quienes no lo han hecho han sido los más afectados, los de venta de regalos, flores, bisutería, bolsas, ropa, joyería, quienes señalan no tienen otra fuente de ingreso y se niegan a cerrar por completo a pesar del exhorto de las autoridades como parte de las medidas preventivas al contagio del Covid19.

“No podemos cerrar porque no tenemos de donde vivir, sí nos da temor contagiarnos pero si no trabajamos también nos va a afectar el hambre, lo poquito que podamos sacar ya es algo, aunque sea lo de la comida del día, al principio no pensamos que las cosas se fueran a poner así de difíciles pero es una situación que nos mantiene en vilo”.

Ante esta situación hay quienes han introducido otro tipo de mercancía como gel antibacterial, tapabocas, guantes, que son los más buscados durante la emergencia sanitaria, mientras que otros han modificado horarios, abriendo sus comercios cada tercer día o como en el caso del mercado ‘Barahona’ que adelantará el cierre de sus puertas a las dos de las tres de la tarde cuando lo hacía hasta las 18:00 horas.

LC