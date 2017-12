Salma Hayek y Jennifer Lawrence, en campaña contra acoso

“I will not be silent”, dicen varias figuras de Hollywood en un video difundido por la revista “W“

El Universal

Ciudad de México .- La actriz mexicana Salma Hayek se unió a una campaña en Hollywood contra el acoso sexual, en la que participaron varias figuras.

Nicole Kidman, Diane Kruger, Michelle Williams, Margot Robbie, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Jake Gyllenhaal, Gal Gadot y Saoirse Ronan, entre otras, son las figuras que participan en “I will not be silent” (no permanecer en silencio).

Publicidad

La revista “W” publicó un video en el que se ve a las figuras de Hollywood repitiendo esa frase.

Una publicación compartida de Diane Kruger (@dianekruger) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 10:36 PST

La iniciativa llega en medio del escándalo de abusos en la industria del cine, desatado a raíz de las acusaciones de decenas de mujeres contra el productor Harvey Weinstein.

En medio del revuelo, también el actor Kevin Spacey fue señalado por acoso sexual, lo que le costó su trabajo en “House of Cards”.