Salim Alle no violó reglas electorales

León.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) desechó la queja presentada por la candidata del PRI a la diputación del distrito XXI, Melissa López Martínez, y su abogado, Alejandro Ubiratán Pérez Barajas, en contra del candidato al mismo cargo por Acción Nacional, Miguel Ángel Salim. Esto luego de que la aspirante López Martínez señalara que el abanderado del PAN a dicha diputación iniciara campaña antes de dejar el puesto de diputado federal, violando artículo 55 de la Constitución que establece los requisitos para ser diputado.

El pasado mes de mayo, Alejandro Ubiratán, abogado de la candidata, explicó “en el mes de abril (Salim Alle) continuó realizando actos tanto de su diputación federal como preparando su diputación local, lo cual nos está incurriendo en el requisito de elegibilidad, él estando bajo el cargo de diputado federal, está obteniendo su salario, recurso y al mismo tiempo hace actos de precampaña en el tenor de postularse para diputado local, por lo cual esas inconsistencias se hacen valer en la denuncia que presentamos ante el Instituto Electoral”.

Sin embargo, el IEEG señaló que “al no existir una conducta por parte del denunciado que permitan inferir que existe violación en materia electoral por parte del ciudadano Miguel Ángel Salim Alle, se desecha la que presentada”.

Además se indica que dicha conducta no se encuentra sancionada bajo el amparo del derecho, del tal suerte que no le resulta aplicable el requisito de separarse en este caso, del cargo de Diputado Federal con noventa días previos a la elección para diputado local, lo anterior atendiendo el principio general de interpretación que establece que “donde la ley no distingue, no debemos distinguir”.

El diputado Salim Alle solicitó licencia en la sesión del día 26 de abril de este año. Por lo anterior, el IEEG determinó que no requiere o le resulta exigible dejar su cargo como diputado federal para postularse al cargo de jefe delegacional, esto bajo los artículos 1 y 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

