Salen de su país en busca de mejores oportunidades

Un grupo de cinco jóvenes hondureños han recorrido su camino desde su ciudad natal Ocotepeque hasta la ciudad de León y buscan alcanzar su sueño de llegar hasta los Estados Unidos

Paulina Millán

León.- Miles de hondureños recorren tierras mexicanas para poder llegar a los Estados Unidos y cumplir con el ‘sueño americano’, esto ya que en su país no tienen el apoyo del gobierno además de que la economía del país centroamericano decae más.

Desde hace poco más de 30 días, un grupo de cinco jóvenes hondureños se vieron obligados a salir de su país de origen en busca de mejores oportunidades. Desde el poblado de Ocotepeque en Honduras hasta León, estos migrantes han recorrido aproximadamente 2 mil kilómetros ya sea a pie o en tren, este último, aunque más rápido, es más peligroso para ellos.

Duermen en el suelo, sin cobijas, a expensas del clima, además viven de lo poco que les da la gente, y se medio alimentan de tortillas con sal o con crema dependiendo de lo que les alcance en el día.

Carlos Daniel Mejía un joven de 29 años, proveniente de familia de agricultores hondureños, relata como ha sido para él y para sus otros cuatro compañeros, tener que dejar su casa, su familia, amigos, para poder cruzar México y llegar hasta el país del norte, todo con el fin de poder continuar con sus proyectos.

“Yo trabajaba junto con mi papá, si le ayudaba bastante, el problema es que no podemos avanzar mucho en nuestro país, porque la producción agropecuaria es muy barata”,

relató Carlos.

José David Martínez, otro de los viajeros, aseguró que conseguir trabajo en su país es ‘una odisea’ ya que las largas filas de desempleados y las pocas ofertas hacen muy difícil conseguir el puesto deseado.

“Conseguir un trabajo en Honduras tiene que ser a base de política para poder conseguirlo, tiene que estar de lado del partido político si le va al contrario, no se lo dan; en Honduras hay maquilas y le piden a uno hacer pruebas y llegan hasta 100 personas o más que ingresan a las pruebas. Yo he llegado hasta la última prueba y sólo me dicen que nos van a llamar, (…) las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde y te dicen que si no te hablan, que busques otro trabajo”, externó José David.

Los hondureños afirman que es complicado intentar subirse al tren que los llevará hasta Torreón, Coahuila. “El tren pasa muy rápido, sobre todo en esta parte y a veces viene con guardias que no nos deja subir, ya tenemos tres días aquí y no nos hemos podido subir al tren”.comentó otro de los migrantes.

“Es mala la vida que hay en Honduras, poco empleo, el gobierno no apoya a la agricultura o las empresas”, concluyeron.

*EZM