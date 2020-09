Salen de la tienda tras dos largas horas

Lourdes Vázquez

Irapuato.- Habitantes de la comunidad de Aldama de Irapuato que se oponen a la construcción de un relleno sanitario en la zona, acudieron a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para pedir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se entregó a la empresa encargada del proyecto. Sin embargo, el documento les fue negado, bajo el argumento de que había que esperar tiempos legales.

Virginia Olmos habitante del poblado, en compañía de tres personas de comunidades aledañas, informó que en días pasados solicitó a través de Acceso a la Información Pública dicho documento y este se entregaría a finales de este mes, sin embargo, decidieron acudir personalmente a solicitar el MIA.

En entrevista manifestó que en todo este proceso ha quedado fuera la opinión de autoridades federales.

En la reunión no estuvo presente la secretaria de Medio Ambiente, María Isabel Ortiz Mantilla por lo que los irapuatenses fueron recibidos por Daniel Rodríguez Betancourt, coordinador de Manejo Integral de Residuos quien les señaló forzosamente tenían que esperar el plazo de 20 días establecidos en ley para obtener la documentación, la cual se entregará la próxima semana.

“Yo me voy muy triste y se lo comenté al ingeniero Daniel, le dije que es muy lamentable que ellos no estén viendo la parte social, que no estén viendo nada de la parte humana, a mí me queda más que claro que ellos se apagaron a normas, se apegaron al reglamento, se apegaron a leyes, pero la parte social la olvidaron, estamos lleno de basureros en la comunidad, tenemos un basurero de Cifunsa, están tirando residuos tóxicos y ahora que nos pretendan llevar nuevamente esto realmente el sabor de boca que nos llevamos es un sabor muy amargo”, manifestó.

Dijo que los habitantes de la comunidad sabían que este sería el resultado a su petición por lo que dio que una vez que se tengan los documentos se analizará a fin de determinar cuál será el siguiente paso para evitar la instalación de un relleno sanitario; y es que dijo que el municipio de Irapuato estableció un plazo de 3 semanas para tomar el tema.

“De no ser así, nosotros estaremos revisando legalmente de cómo se va a proceder, si hacemos otra manifestación, si cerramos el parque Castro del Río, si venimos a manifestarnos a Guanajuato, no sé, algo para poder ser escuchados”, advirtió.

Sostuvo que el relleno sanitario que se pretende construir en la comunidad es inviable y reiteró que no se cuenta con la opinión de la SEMARNAT, por lo que adelantó que buscarán un acercamiento con las autoridades federales.