Sale Darío Burbano y llega William Tesillo al León

La fiera ya comenzó con su pretemporada y hace un cambio de colombianos que espera sumar al equipo

Pablo Ruiz

León.- El colombiano, William Tesillo, llegó a la ciudad de León para visitar las instalaciones de su nueva casa, el Estadio León, mientras que Darío Burbano dio a conocer que su nuevo equipo será Millonarios de Colombia, mismo que mostró interés por los servicios del futbolista que no tuvo cabida con la Fiera.

William Tesillo es oficialmente elemento de la Fiera; el defensa colombiano estuvo la mañana de este martes en el Estadio León donde conoció las instalaciones, la directiva y el personal del Club para estampar su firma y ser un jugador más del conjunto felino.

La ‘Muralla’ llega al equipo leonés para pelear un puesto con su compatriota, Andrés Mosquera e Ignacio González, con quienes deberá competir para convencer a Gustavo Díaz por un lugar en el once principal.

A su llegada a las instalaciones del Club León, el defensor cafetalero afirmó que esta nueva etapa en su carrera lo mantiene muy ilusionado, al ser su primera aventura fuera de su país.

“Estoy muy feliz de estar acá, ahora quiero disfrutar el momento para después aportar en la cancha, por el momento quiero disfrutar esta etapa en mi carrera, espero que se me faciliten las cosas para entrar en el grupo bien, con humildad, he hablado con algunos paisanos y me han hablado bien de la ciudad, de la gente, del equipo; ya quería estar acá y quiero disfrutar cada día”.

Adiós a Burbano

El colombiano Darío Burbano saldrá del Club León y ya tendría destino; el volante se encuentra ya arreglado con Millonarios de Colombia, mismo que mostró interés por los servicios del futbolista que no tuvo cabida con la Fiera.

La dirigencia felina tenía algunas opciones para acomodar al cafetalero, pues una vez terminado su contrato ya no hubo más opción, de ahí que en primera instancia se buscó colocar en el mercado mexicano siendo Pumas y Puebla algunas de las opciones para ‘Burba’, sin embargo, no se llegó a un arreglo.

La debacle de Hernán Darío con León comenzó a darse tras su regreso luego de un paso por Tigres, por lo que en su segunda etapa fueron las lesiones y el bajo rendimiento los que lo llevaron a no ser considerado en el once principal, pues siempre estuvo por debajo de su compatriota Andrés Andrade, por lo que la incomodidad del jugador por no ver minutos y el cuerpo técnico por el bajo rendimiento del jugador determinaron su salida.

Desde su país, Colombia, Burbano tiene las puertas abiertas tras su paso por el balompié azteca, siendo una opción importante para llegar al Club Millonarios, quienes recientemente cumplieron 72 años de existencia y que además anunciaron a Cristian Marrugo como uno de sus refuerzos para la próxima campaña, por lo que el volante por izquierda estará cerca de formar parte de ese Club tras las negociaciones que ya entablaron verdiblancos y millonarios, por lo que únicamente se deberán acordar algunos términos de contrato para la llegada de Darío a uno de los grandes del país cafetalero.

RC