Sale a la luz la verdad de la historia de Karla Panini y Karla Luna

Redacción

México.- Tres años tuvieron que pasar para que la familia de Karla Luna contara toda la verdad con detalles hasta incluso un audio que aclaraba la historia de infidelidad, traición y maltrato que vivió la comediante.

La historia se revivió hace unas semanas en Twitter. Los hilos de la historia del triángulo amoroso de Luna, Panini y Garza llenaron la red social; sin embargo, todos eran contados con base en suposiciones y rumores que han surgido desde entonces.

Sin embargo, sus padres, sus hermanos y sus hijos Estephany y Rubén se reunieron para defender a la comediante a través de un video subido a redes sociales que dura casi media hora, argumentando que si no lo habían hecho antes, era porque aún se encuentran intentando lidiar con su muerte.

Erika Luna contó cómo ella fue testigo en múltiples ocasiones de cómo Américo le propinaba golpizas a su hermana; además reveló que tanto como él tanto como Panini le quedaron a deber una fuerte suma de dinero que ella necesitaba para costear su tratamiento contra el cáncer.

Lamentó también que a pesar de que ya pasó un tiempo desde la partida de su hermana, haya comediantes que se atrevan a hablar mal sobre su hermana y a dar falsas declaraciones.

La verdad de Karla Luna La verdad de Karla Luna Publicado por JR INN en Sábado, 9 de mayo de 2020

“Tú destruíste mi matrimonio”

Tras las declaraciones de la familia, mostraron el audio de la vez que Luna confrontó a Panini y a Américo, primero para cuestionar temas económicos y después para pedirles que le dijeran la verdad, ya que no habían podido ser sinceros con ella y le habían mentido una y otra vez sobre su traición.

“Dios no va a permitir que sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad. Dos besos hace cuatro años y duró seis mese la relación, tú sabes que no fue así”, se escucha decir a Luna.

Acusó directamente a Panini de haber destruido su relación y de haberle quitado su papá a sus hijas, a pesar de que en múltiples ocasiones le repitió que ella estaba enamorada de Garza.

“Tú destruiste mi matrimonio Karla, tú lo destruiste. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi patrimonio, le robaste a mis hijas a su padre y les quitaste su corazón a dos niñas, ellas son indefensas”, reclama.

DM