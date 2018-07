Sergio Pérez, el piloto mexicano, tenía fe en llegar a la Q3 durante la clasificación, pero se quedó a milésimas de cumplir el cometido

Notimex

Silverstone, Ing.- El piloto mexicano Sergio Pérez tenía fe en llegar a la Q3 durante la clasificación, pero se quedó a milésimas de cumplir el cometido y hoy arrancará desde el puesto 12 en el Gran Premio de Gran Bretaña.

‘Checo’ Pérez peleó hasta el final para meterse a los primeros 10 puestos de la parrilla de salida, pero por tercer GP en fila se quedó en la Q2.

“Había potencial para ser un poco más rápido, pero la pista no mejoró tanto como esperaba. Los márgenes fueron muy cercanos y lamentablemente me perdí un lugar en la Q3. P12 no es el peor lugar para comenzar mañana: podemos correr bien desde allí y los puntos son alcanzables”, aseveró Pérez.

El encargado de ocupar la pole position fue el británico Lewis Hamilton, que con un lapso de 1:25.892 minutos, fue superior al resto de los pilotos y comandará la parrilla de salida, mientras que sus más cercanos perseguidores serán el alemán Sebastian Vettel, líder del Campeonato, y el finlandés Kimi Raikkonen.

