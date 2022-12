Este aumento representa poco más de 5 millones de pesos extras que impactan en la nómina del municipio

Manuel Doblado.- El diputado priista Adolfo Alfaro Reyes consideró que las condiciones financieras no dan para que el municipio de Manuel Doblado aumentara los sueldos al personal de base y de confianza en un 5%.



Este aumento representa poco más de 5 millones de pesos extras que impactan en la nómina del municipio, recursos que, a consideración del diputado, se debieran destinar en apoyos y desarrollo social.



Ante ello, el también ex alcalde de Manuel Doblado dijo no coincidir con este aumento en el gasto corriente del municipio. Cabe mencionar que hace un año, el Ayuntamiento se aumentó el sueldo, rebasando la recomendación del Congreso del Estado.

Prudencia en el gasto público: Adolfo Alfaro

Adolfo Alfaro explicó que desde hace 10 años no se daban estos aumentos, es decir, se mantenía el sueldo, tanto en administraciones priistas como panistas.

“Pero ahora con los ajustes presupuestales, las complicaciones que hay en el tema financiero, creo que era una buena medida no aplicar el aumento del 5 por ciento. Hace un año se aumentaron ya los sueldos en el Ayuntamiento, y ahora, pues todavía otro aumento más”, lamentó el legislador.

Reiteró que son recursos que se pueden aprovechar en apoyos y programas sociales porque nunca alcanza para todos.

Comentó que cada municipio es autónomo y maneja su presupuesto como mejor le convengan, pero que no comparte lo hecho por el Ayuntamiento de Manuel Doblado.

Participaciones Manuel Doblado Foto: especial

Salario de funcionarios de Manuel Doblado imposible

“Ya vimos que el año estuvo muy recortado, con recursos que no beneficiaron a la sociedad. Yo como diputado, lo que más espero es que los recursos rindan para beneficio de la población”, añadió.

Compartió que en Manuel Doblado hay múltiples quejas porque los apoyos no llegan y son insuficientes los recursos para los programas sociales. Llamó a tener prudencia en el manejo de los recursos públicos.

Comentó que, en el caso de Manuel Doblado, en noviembre de cada año se piden adelantos de participaciones, y que regularmente se solicitan 5 millones, pero en esta ocasión pidieron 7, lo que habla de no han sido suficientes los recursos.

En la sesión del 29 de diciembre, la fracción priísta en el Ayuntamiento propuso disminuir el sueldo de los ediles en un 10%.

Propuesta no aprobada

De acuerdo con la propuesta, el ahorro estimado sería de los 500 mil pesos, que serviría para apoyar con herramientas y gratificación al personal de servicios públicos, que son la gente que más trabaja y menos gana. La propuesta no fue aprobada.

El diputado Adolfo Alfaro lamentó el rechazo y dijo que esta propuesta salió de los propios ciudadanos que acuden a las asambleas del PRI municipal de Manuel Doblado.

