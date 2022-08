La presencia de Pemex y CFE, además de otras empresas que trabajan con derivados del petróleo, hacen a Salamanca un punto de riesgo químico

Yadira Cárdenas

REPORTERO: YADIRA CÁRDENAS

Salamanca.- Derivado a la variedad de sustancias químicas que se transportan, almacenan y consumen, Salamanca es considerado uno de los municipios con mayor probabilidad de una contingencia o emergencia del tipo químico tecnológico. Esto debido a que, además de Pemex y CFE, se cuentan con 52 estaciones de servicio de combustibles y tres empresas distribuidores de derivados del petróleo, entre otras.

Protección Civil de Salamanca dio a conocer que se revisa que todas estas empresas cumplan con su Programa Interno de Protección Civil para actuar en una emergencia. Pero admiten que sí se han detectado atrasos en actualizaciones, por ello se han reforzado las supervisiones para que se cumpla a la brevedad.

Lee también: PVEM llama a autoridades ambientales a atender emisiones de la refinería de Salamanca

De acuerdo al Atlas de Riego del Municipio de Salamanca, con datos del programa de prevención de accidentes de las industrias de alto riesgo presentados ante la SEMARNAT, se ha identificado que el municipio presenta un índice importante de peligro por el tipo de sustancias que se almacenan. Por su parte, la Nacional Fire Protection Association (NFPA) clasifica al municipio con un índice alto de peligro por sustancias inflamables y tóxicas. Algunas de estas sustancias son peligrosas debido a sus propiedades o toxicidad, inflamabilidad, explosividad, reactividad y corrosividad. Por ello también la STPS registró a la ciudad como peligrosa de acuerdo a la norma oficial NOM-052-SEMARNAT-2005.

Nube amarilla surgida de la refinería de Salamanca. Foto: Especial

Refinería y CFE: principales puntos de riesgo

La refinería “Ing. Antonio M. Amor” es la principal fuente de suministro de hidrocarburos de la zona occidente del país. Esto se realiza principalmente a través de poliductos que conectan con terminales de almacenamiento ubicadas en la región. La refinería produce 220 mil barriles diarios, mientras que la CFE tiene capacidad para instalar 445 mil barriles de combustóleo.

De igual forma, de acuerdo al registro la Secretaría de Energía, de las instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte por ductos de petrolíferos, se localizan tres distribuidores de productos derivados del petróleo que cuentan con instalaciones para el almacenamiento.

Estas empresas son DIAFA DIESEL 2000 S. A. de C. V., Energéticos Nacionales S. A. de C. V., y Mega Asfaltos S. A. de C. V. Además de que en Salamanca se tienen registradas 52 estaciones de servicio de gasolina, diesel y gas licuado de petróleo (LP). Todas estas instalaciones son revisadas constantemente.

Sin embargo, el riesgo no solo está latente en las empresas, sino también en el traslado de las sustancias, materias y residuos peligrosos. Además de los ductos, vías férreas y carretera.

Foto: Archivo

Programas internos de Protección Civil

Ante el riesgo del manejo de estos productos y su traslado, cada empresa está obligada a contar con su Programa Interno de Protección Civil, con personal capacitado de acuerdo a las sustancias de manejo. Así lo señaló la directora de Protección Civil de Salamanca, Dinorath Lastiri Gómez. Esto se supervisa anualmente, y también permite actualizar el Atlas de Riesgo.

“Aparte de refinería y Comisión Federal, todas las empresas por obligación tienen que tener su Programa Interno de Protección Civil. En ese documento viene todo el protocolo, plan de emergencia, formación de brigadas, la señalización que tienen que cumplir con materia de seguridad, y cumplimiento con la norma de la secretaría del trabajo”, comparte.

Sin mencionar cifras, señaló que durante las supervisiones se han encontrado falta de actualización y atrasos en los protocolos hasta de dos años. Por ello se ha urgido a los encargados cumplir con los protocolos de seguridad.

Te puede interesar: Psicólogos de Salamanca detectan aumento de estrés laboral en el municipio

“Hay empresas que ha encontrado que traen inspecciones vencidas de dos o tres años, entonces son a las que ahorita es parte del plan para que se empiecen a regular y se cumpla”, dijo.

Central Termoeléctrica de la CFE en Salamanca. Foto: Especial

Grupo de apoyo mutuo

Por otro lado, en el municipio existe el grupo Salamanca Ayuda Mutua Industrial (SAMI). Este se integra por brigadistas capacitados de distintas empresas con el objetivo de establecer el protocolo para la comunicación interna y apoyar en caso de que ocurra una emergencia mayor en alguna de las empresas afiliadas.

Quizás te interese:

JRP