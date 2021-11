Cuca Domínguez

Salamanca.- La exalcaldesa Beatriz Hernández Cruz le respondió a la ASEG luego de que esta informó que se presentaron dos denuncias penales por la adquisición de 22 mil luminarias y la renta de una camioneta blindada y dijo que esos temas ya se habían manejado con anterioridad, se atendieron y se seguirán atendiendo, además aseguró que no promoverá un amparo.

“Yo no tengo información de que hayan presentado otras denuncias, las únicas son las que se han venido atendiendo, eso es lo único que puedo decir, no tengo mayor información”, precisó.

Beatriz Hernández Cruz reiteró que ese tema se ha estado atendiendo y “se ha venido haciendo lo que nos ha solicitado la autoridad y ese tema lo atendió directamente el Área Jurídica de Presidencia en su momento, pero todo está conforme a derecho; nosotros no tenemos ningún problema, ni alguna observación”, aseguró.

A la pregunta de si va a tramitar algún amparo, respondió “no, nada, la verdad es que eso ya tiene mucho tiempo y se ha venido atendiendo de manera normal, esa información que se acaba de publicar ya tiene tiempo, no es de hoy, no es nueva, y se atendieron las observaciones y cuando se pasó a la Fiscalía se ha venido atendiendo, no tengo otra información”, dijo.

Sin daño patrimonial

De estos temas que derivaron las denuncias penales, dijo no hay ningún daño patrimonial.

“Al contrario, nosotros tenemos demostrado que se dejó de gastar en el Derecho de Alumbrado Público (DAP); anteriormente se gastaban 50 millones de pesos anuales y ahora ya no se gastan, al contrario se tiene saldo a favor por parte de la CFE, existen pruebas georeferenciada de cada luminaria que se colocó en cada poste, incluso se etiquetó y no faltó ninguna luminaria por lo tanto no existe daño al erario”, concluyó la exalcaldesa.