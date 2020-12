Yadira Cárdenas

Salamanca.- Este será uno de los cuatro municipios del estado que recibirá más apoyo federal en materia de seguridad al estar dentro de las 15 ciudades de mayor incidencia delictiva a nivel nacional, como se informó en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes, lo que son buenas noticias señaló la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, quien destacó que el mandatario federal realiza acciones sin politizar la seguridad, ya que los otros tres municipios donde se intervendrá son de gobiernos panistas.

De acuerdo al reporte de seguridad dado a conocer la mañana de este viernes por el gobierno federal, León (lugar 3), Celaya (9), Irapuato (10) y Salamanca (12), están dentro de los 15 municipios a nivel nacional con mayor número de homicidios dolosos de diciembre de 2018 a noviembre del 2020, por lo que estarán dentro de un programa integral de atención a estas ciudades.

“Es importante (este anuncio) por varias razones, primero Salamanca está en el pensamiento de nuestro presidente y no nada más Salamanca, hay cuatro ciudades del Estado de Guanajuato que van a ser atendidas de manera prioritaria en materia de seguridad y este es un mensaje fuertísimo, primero gracias al trabajo que hacemos todos los que estamos en las mesas de seguridad por las mañanas y que mandamos la información de lo que sucede en cada municipio, se tiene perfectamente identificado dónde y qué es lo más inseguro en el país, y después de hacer análisis supongo el Gabinete de Seguridad Federal determinó que 15 ciudades en el país son las que tienen el mayor índice de inseguridad y en esas 15 desafortunadamente aparecen cuatro del Estado de Guanajuato”

Destacó que en algún momento Salamanca estuvo en los primeros lugares y se ha trabajado contra viento y marea para mejorar la situación con el apoyo de la federación, sin embargo continúan siendo un foco de alerta a nivel nacional, “el tema fuerte también es que el presidente de la república no ha politizado el tema de seguridad, tan así que metido a las cuatro ciudades de Guanajuato y no importa el color, es decir nosotros estamos junto con otras tres ciudades que son gobernadas por el PAN, y para el presidente no hay diferencias, cosa que nosotros no hemos sentido en el estado”.

Beatriz Hernández Cruz destacó la llegada de más elementos de la Guardia Nacional que estarán trabajando en conjunto y de la mano con el Coordinador de Seguridad Pública, Rodolfo Cruz Nicolás, para reforzar las labores de vigilancia.

Dentro de las acciones del programa emergente federal para la atención de las 15 ciudades de mayor índice delictivo se encuentran:

La regulación de establecimientos mercantiles (giros negros)

Normar los Centros de Rehabilitación (Anexos)

Incrementar patrullajes y medidas de vigilancia en los polígonos y colonias de mayor incidencia de homicidios

Combatir el narcomenudeo

Abatir la extorsión (cobro de piso)

Reforzar acciones de inteligencia y capacitación policial en el sistema acusatorio penal

Vincular programas sociales en la pacificación mejorando servicios públicos y recuperando espacios públicos.

Contención de la violencia feminicida (con protocolos)

Seguimiento permanente del gabinete de seguridad

Realizar reuniones de gabinete seguridad encabezadas por el Presidente de la República en cada uno de los 15 municipios

También lee:

LC