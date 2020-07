Salamanca logra administrar recursos para cubrir las necesidades de la ciudadanía

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, informó que se han logrado administrar los pocos recursos que se tienen y se han cubierto necesidades importantes en temas de infraestructura primaria y alimentación, además de destacar que con el proyecto de cambio de luminarias se tuvo un saldo a favor del DAP de 400 mil pesos, lo que demuestra que fue un acierto.

La presidenta municipal señaló que se ha logrado avanzar en atender las necesidades de los ciudadanos con los recursos que se tienen y los que se han logrado gestionar, como ejemplo mencionó la rehabilitación de algunas vialidades importantes como la calle Sánchez Torrado, Comonfort, Ezequiel Ordoñez y Faja de Oro.

“Son vialidades de mucho tráfico y que son obras que pesar de que la Sánchez Torrado tiene un año de que se intervino está extraordinaria en buenas condiciones, porque se hacen las cosas bien hechas y eso nos ha caracterizado, que los salmantinos tengan la plena seguridad y la tranquilidad de que el municipio de Salamanca administra de manera correcta y transparente los recursos”.

Beatriz Hernández Cruz destacó otro de los proyectos realizados al inicio de su administración con el cambio de luminarias, como resultado se disminuyó el consumo de energía eléctrica y hace unos días la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les informó que el municipio tiene un saldo a favor por 400 mil pesos.

“Eso significa de manera muy importante que además compramos las más baratas del estado y que no tenemos competencia, se ve el resultado de que han sido efectivas y si no fuera así no tendríamos saldo a favor, entonces todavía con esa ventaja”, mencionó.