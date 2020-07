Salamanca hoy fue tercer municipio con más casos de Covid-19 por día

Cuca Domínguez

Salamanca.- Familiares de enfermos buscan a través de las redes sociales tanques de oxígeno como una opción ante la escasez a causa del incremento de casos de COVID19 y las mil 1114 y 56 defunciones en este municipio. Al respecto José Balderas, representante de la empresa “El Mundo del Oxígeno”, reporta que la demanda ha incrementado en más de un 120 por ciento, aunque el oxígeno se tiene en existencia, lo que está escaseando son los equipos, los tanques y los proveedores piden tiempos de entrega de hasta 4 meses.

Ante esta situación pide a la población en general no desesperarse, estos equipos no se llenan o no se están vendiendo si no traen receta médica, además estos deben estar dispuestos para enfermos y no pensar en tener un equipo de este tipo como medida preventiva.

El representante de esta empresa dijo que el precio del oxígeno no se ha incrementado; la demanda es la que se ha incrementado un 120 por ciento y lo que está faltando son los equipos, escasez de tanques, reguladores, cánulas, mascarillas y vasos humidificadores: “en la región no hay, se incrementó su precio en un 400 por ciento de éstos equipos.

Ante este fenómeno, la mayoría de la gente con enfermedad y no necesariamente COVID19, se están quedando sin servicio, la empresa está tratando de ayudarles, se les brinda el servicio siempre y cuando exista un stock de equipos, porque no se puede entregar de otra forma.

José Balderas dijo que las personas que requieran o necesiten el oxígeno tienen que llevar una receta médica y los equipos para llevarse: “en esta empresa se tienen los técnicos especializados para llenarles y calibrarles los equipos a lo que indique el médico, para ello se requiere la receta médica”.

El representante de “El Mundo del Oxígeno”, dijo que aproximadamente actualmente están surtiendo oxígeno para 40 personas, cuando en el mismo periodo del año pasado se tenían entre 10 y 11 personas a lo mucho, aparte de las clínicas y hospitales con los que tienen contrato y con las que no hay problema al tener sus equipos desde antes de la pandemia para atender otras enfermedades.

Precisó que no es necesario tener un tanque de oxígeno como medidas preventiva en medio de esa pandemia, es mejor darle la oportunidad a la gente que realmente lo está necesitando, lo más importante es no caer en pánico y sobre todo acercarse con los especialistas como es el caso de la esta empresa.

