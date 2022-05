Además de mantenerse indiferente ante los proyectos para limpiar el río, empleados de Salamanca contaminaron el Lerma con maleza

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El ambientalista Juan Manuel Díaz denunció falta de apoyo municipal para darle continuidad a la limpieza del río Lerma. Señaló que al contrario, personal de servicios públicos arrojó hierba seca en la zona con el riesgo de que se incendie.

El salmantino Juan Manuel Díaz inició junto con sus dos hijos el proyecto Blancos Salmantinos hace más de un año. Este proyecto se encarga de limpiar las orillas del río Lerma en 12 kilómetros de ambos lados. Hasta ahora han logrado reunir más de 200 toneladas de basura, sin embargo en la mayoría de las zonas las personas han regresado a tirar residuos, por lo que has solicitado desde la pasada administración municipal apoyo, sin una respuesta concreta.

El ambientalista señaló que en noviembre del año pasado, los directores de Medio Ambiente, Alberto de la Torre Gleason, y de Servicios Públicos Municipales, Alejandro Meneses Molina, se comprometieron a realizar un proyecto en conjunto para reforzar la limpieza del río, lo que no se ha concretado, y a la fecha no le contestan sus llamadas.

Salamanca contamina el Lerma con maleza

Detalló que hace un mes, personal de servicios públicos cortó la maleza de la zona y la tiró dentro del cauce, con el riesgo de que se incendie derivado a las altas temperaturas.

“Hablamos para denunciar y tampoco hemos tenido respuesta, entonces trabajamos solos para un problema que es grande”, lamentó.

Lamentó que tampoco los ciudadanos no tengan conciencia ambiental y continúen dejando residuos, basura y escombro en el río.

“También pedimos que se modifique el reglamento de medio ambiente para que se multe a las personas que hacen esto. Mientras tanto seguiremos trabajando con nuestros propios medios”, advirtió.

Falta de voluntad para limpiar el Lerma no es nueva

La limpieza que se ha realizado en algunos sectores de la ribera del Río Lerma, es una acción mínima y muy precaria en relación a lo que se realmente se necesita para atender el problema de contaminación que aqueja a este cuerpo de agua a su paso por Salamanca.

Lo anterior fue manifestado por Miguel Granados Baeza, integrante del Bloque Ambientalista de Salamanca y presidente de la Asociación Valle del Lerma. Él aseguró que han transcurrido muchos años sin que se pueda avanzar en la limpieza del río Lerma porque hace falta voluntad en los tres niveles de gobierno.

Realmente eso no sirve para gran cosa, se requiere que el gobierno municipal, estatal y federal tomen las riendas para que el Río Lerma esté en mejores condiciones, lo que yo siempre he dicho es que se requiere voluntad y se requiere estar insistiendo ante las altas instancias, de otra manera no se va a hacer nada, porque estar limpiando la ribera del río, pues eso de que sirve”... aseveró el presidente de la Asociación Valle del Lerma.

Reprocha falta de acciones

Respecto al gobierno municipal, el ambientalista dijo que no ha llegado a la dirección de Ecología y Medio Ambiente de Salamanca una persona realmente comprometida; tanto para trabajar, gestionar los apoyos y la intervención de las instancias correspondientes, a nivel Estatal como Federal.

Granados Baeza crítico que en la actual administración municipal, la dirección esté a cargo de una persona que tiene conocimiento en la materia. Sin embargo, no se han visto acciones precisas, contundentes o de peso para empezar encaminar una remediación en el río Lerma. Tampoco en otros puntos del municipio que se encuentran afectados por la contaminación, tal es el caso de Tekchen, el tiradero tóxico del cerro de La Cruz y el río Temascatio.

