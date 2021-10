Yadira Cárdenas

Salamanca.- El alcalde Julio Cesar Prieto Gallardo, señaló que a la brevedad dará a conocer a los directores de cada área y su plan de trabajo para la nueva administración, mientras tanto, continúa en el proceso de entrega recepción.

La mañana de este lunes el presidente municipal inició actividades en una reunión con el área de Seguridad Pública, donde escuchó las inquietudes de los elementos policíacos.

“Fue decirles que tienen todo el apoyo y que ellos son el punto central para que en Salamanca se den las cosas de una mejor manera”.

Destacó que, en esta semana dará a conocer a la ciudadanía los perfiles de quienes quedaron al frente de todas las dependencias municipales, así como su plan de trabajo, en el cual se debe priorizar la atención al ciudadano.

“También nos estaremos reuniendo con el personal de cada área, por ejemplo, ahorita le comentaba al personal de limpia que vamos a escuchar sus necesidades, porque no tienen el material digno para trabajar, no tienen guantes, no pueden estar trabajando en esas condiciones”, señaló .

