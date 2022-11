SALA MONTERREY: PECULIARIDADES EN EL FALLO CONTRA SÁNCHEZ CASTELLANOS

CLARITO. Los datos duros y concretos señalan que la Sala Monterrey ratificó la sanción aplicada por el Tribunal Estatal Electoral en contra del síndico panista José Arturo Sánchez Castellanos por el Tribunal Estatal Electoral por violencia política de género en contra de la regidora morenista Gabriela Echeverría en un debate en una sesión de Ayuntamiento.

ADELANTE. También quedaron firmes las sanciones en contra del edil panista, impuestas el 13 de octubre, consistentes en: una multa de cuatro mil 811 pesos, una disculpa pública a la regidora morenista en sesión de Ayuntamiento y ser inscrito en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género en Contra de las Mujeres por un año cuatro meses.

PROTAGONISTAS. Así lo ratificaron los tres magistrados electorales federales: Claudia Valle Aguilasocho, Ernesto Camacho Ochoa y Elena Ponce Aguilar tras la impugnación que presentó Sánchez Castellanos a la sanción del Tribunal de Guanajuato.

DETALLES. Lo interesante del tema es que al revisar lo que se dijo en la sesión de ayer de los 3 magistrados de la Sala Monterrey, la conclusión es que el fallo de la Sala Monterrey fue adverso a Sánchez Castellanos por la debilidad de la impugnación y favorable a Echeverría pese a que abiertamente, el magistrado Camacho Ochoa pidió al TEG ser más exhaustivo en sus investigaciones.

EL PUNTO. Particularmente cuando se trata de dar contexto a la forma en que se dio la presunta violencia política de género.

REGAÑO. “Aprovechar la ocasión para hacer un llamado a las autoridades encargadas de resolver este tipo de asuntos a efecto de que no se limiten a revisar estrictamente los hechos denunciados y que parecen estar en controversia de si constituyen o no un ilícito sino que además es fundamental tomar el el contexto en el que se desarrollan y que exista un pronunciamiento más profundo de lo que existe en una situación”, dijo en su intervención antes de la aprobación.

DEFENSA DÉBIL. A la par, en la resolución se señala que los argumentos que esgrime Sánchez Castellanos no fueron muy sólidos y los califica de ineficaces.

REPARTO. Cabe recordar que la resolución del Tribunal Estatal Electoral se resolvió por 2 votos a 1. El voto en contra fue de la presidenta Yari Zapata.

CONTEXTO. Sánchez Castellanos le dijo cínica e ignorante a la regidora en un debate en el Ayuntamiento lo que motivó la queja de la edil morenista.

Yari Zapata dijo de plano que no veía violencia de género y que los calificativos de Sánchez Castellanos hacia la regidora morenista son parte del debate entre 2 miembros de un colegiado que nada tiene que ver con la violencia de género.

TEXTUAL. “Se descontextualiza injustificadamente el origen de la pugna entre las personas protagonistas de esta controversia, muy destacadamente las expresiones realizadas por el denunciado más aún que en dichas manifestaciones en mi opinión no se basaron en elementos de género. No se dirige a una mujer por ser mujer pues el denunciado en forma reiterada expuso el pronombre “ustedes” para referir a situaciones que en su opinión generaba diferencia de opinión y ello no implica referirse a mujeres sino al grupo de personas, a una referencia partidista”, dijo Zapata en el debate.

RÉPLICA. Dolores López Loza rebatió lo dicho por la presidenta del TEEG. “La violencia política contra la mujer y particularmente el elemento de género no siempre es nítido a primera vista pues puede proyectarse a través de mecanismos de control social y de producción de desigualdades que se producen públicamente, siendo en ocasiones más efectivos los que son más sutiles. De ahí que quienes juzgamos debemos advertir, evitar inercias y formas sofisticadas de violencia que finalmente buscan demeritar a la mujer lo que no debe ser tolerado ni normalizado”.

LO QUE VIENE. En la vida, hay razones y resultados. Sánchez Castellanos cometió violencia de género según el último fallo y le quedaría la Sala Superior como última instancia. ¿Seguirá la ruta de Ricardo Sheffield que se disculpó con la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez antes de que se dijera la última palabra?

LA DEL ESTRIBO…

Quienes creen y quieren que en Morena habrá candidato hombre a la gubernatura en 2024 ya hicieron su quiniela. Ese año habrá 9 elecciones para la gubernatura más la presidencial. Según este análisis, la presidencial cuenta como una más para el asunto paritario. Los partidos deberán postular entonces, 5 hombres y 5 mujeres.

Según esta apuesta morenista, la 4T postulará abanderada en Veracruz, Tabasco, Puebla, Jalisco y Claudia Sheinbaum para la presidencial. De esta forma, postularía varón en Chiapas, Morelos, Ciudad de México , Yucatán y Guanajuato. Apúntela y la cotejamos cuando se den las definiciones.

A 2 AÑOS AÑOS DEL FIN DE LAS CICLOVÍAS DE LAS ILUSIONES

Hace un par de años, el gobierno de Héctor López Santillana en León, daba por terminado su experimento de concretar una ciclovía emergente en el bulevar López Mateos. Había diversos argumentos esgrimidos por la autoridad pero todos terminaban chocando con la prevalencia que tienen los autos como medio de transporte que los peatones y la bicicleta.

El gobierno leonés decidía “terminar la fase de prueba” de la ciclovía emergente en el bulevar López Mateos que días antes había provocado jubiló en la mayoría de automovilistas y decepción en los colectivos de ciclistas.

“Siempre en todas las decisiones hemos considerado a los colectivos. Les hemos informado de los avances y análisis de este proyecto. El pasado 21 de octubre después de compartirles la decisión de que se haga permanente la ciclovía en el López Mateos, les informamos que la movilidad en la zona y en la ciudad se estaba incrementando y que ello definiría la culminación de la prueba piloto”, decía el comunicado del ahora funcionario del Congreso local Jorge Cano.

En el año que más golpeó la pandemia por Covid 19, el Municipio decidió iniciar esta fase de prueba en los primeros días de julio.

“El éxito de esta prueba está en el comportamiento que tengamos como ciudadanía. La parte más importante: cambiar la cultura a través del autocuidado, respeto, solidaridad. En el gobierno estamos actuando, pero ningún esfuerzo será suficiente si no contamos con la participación de ustedes. Nosotros seguimos trabajando. Con acciones para hacer frente al coronavirus y con obras para que el día de mañana vivamos en un León de primera”, agregó.

Cuatro meses después, la administración municipal determinó el fin de la prueba.

“El Municipio continuará con este proyecto y con el diálogo con los colectivos para que llegue a buen puerto. Finalmente te reitero que esta ciclovía desde un inicio se informó que era emergente con lo que implica”.

El arranque del proyecto estuvo enmarcado con la presencia de Dennis Quennet, director de proyectos para Ciudades, Transporte e Industria de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) de México.

En realidad aquél proyecto fue rechazado de inmediato por los cientos de automovilistas que juzgaron que era una locura hacer una ciclovía en una de las avenidas más importantes de la ciudad.

La realidad es que, si bien León tiene una red de ciclovías, digamos, decente y que pudiera superar al promedio en grandes ciudades en nuestro país, está lejos de ser lo segura y fuerte que se pretende.

La falta de cultura vial es un mal que compartimos todos los ciudadanos en esta metrópoli pero lo que prevalece es la mentalidad de que en esta ciudad debe privilegiarse el tránsito y el bienestar de los coches. Una visión corresponsable de ciudadanos y autoridades.

Lee también: Polémica ciclovía en el Aranda Guedea en León I enfrenta a ciclistas y comerciantes

EL FEMINISMO LEGISLATIVO: TIEMPO DE COSECHAS

Martes de consensos y acuerdos en la comisión de Igualdad de Género del Congreso local.

No solo se aprobó por unanimidad el dictamen que castiga la violencia mediática y digital como una variante de la violencia contra la mujer sino que se perfila un acuerdo para que se concrete una reforma que llevaría la paridad en los nombramientos de los integrantes de gabinetes estatal y municipales a rango de ley.

Lo llamativo es que ambas son propuestas de la oposición al PAN lo cual le da un cariz especial a los dictámenes. La mayoría panista parece estar escogiendo sus batallas en temas de paridad y muestra su mano izquierda para aceptar propuestas que harían sonrojar a los ultras en el blanquiazul.

Noemí Márquez habló a favor del combate a la violencia digital y mediática mientras que Katya Soto lo hizo a favor de la paridad en gabinetes.

La aparición de la llamada bancada feminista integrada por Yulma Rocha del PRI, Martha Ortega del Verde y Dessire Angel de Movimiento Ciudadano ha sido uno de los acontecimientos que han marcado a esta legislatura en 2 flancos.

Primero porque las 3 han conformado un bloque ha consolidado una fuerza que no habrían logrado de otra manera, jugando cada quien por su lado. Yulma decidió estar lejos de los otros 3 priistas; Martha Ortega en un Verde reducido como nunca en Guanajuato y Dessire, solitaria desde MC.

Pero lo más importante es el efecto que ha provocado en Acción Nacional ese bloque. El PAN, como no lo había hecho antes, se ha sumado a causas que normalmente no abrazaba.

Y podría decirse que lo hace a regañadientes porque no lo hacen con convicción sino como reacción. Contra las cuerdas pero el PAN acepta cambios aunque en temas como el aborto y el matrimonio igualitario, se mantienen intransigentes.

Las acciones finalmente son las que cuentan porque de origen, ni Yulma, ni Martha ni Dessire pensaron jamás abanderar esas causas.

Su formación no es históricamente feminista pero luego uno ve en lo que terminan algunas otras que al pertenecer a Morena, siendo feministas a lo largo de su trayectoria, terminan justificando acciones de la 4T que están lejos o hasta contradicen sus convicciones.

Te puede interesar: La violencia mediática contra las mujeres avanza en el Congreso de Guanajuato

JRP