Sacrificios desde la niñez tienen a Andrés Pérez a un paso del Mundial

Ciudad México .- El estar en la lista de los 21 elegidos que representarán a la Selección Mexicana sub 17 en la Copa del Mundo India 2017 ha representado un camino largo para algunos de los jugadores, que debieron dejar su lugar de origen desde prácticamente la niñez para cumplir con su sueño.

El mediocampista Andrés Pérez está a un paso de disputar una justa mundialista con límite de edad, algo que no se dio de la noche a la mañana, ya que primero debió ser visto por el Querétaro.

“Hace dos años y medio hice unas visorias para Querétaro en la categoría sub 15, un año y meses después tuve mi primer llamado a la selección y de ahí he estado participando en todos los eventos”, dijo en entrevista con Notimex.

Explicó que es oriundo de Ensenada, Baja California, de donde “me fui a Querétaro, un ‘profe’ que trabaja para Gallos Blancos me habló y me invitó, fue ahí donde llegué a casa club”.

Alejarse de la familia no fue fácil, ya que al ser elegido tuvo que mudarse a Pachuca donde entrena y estudia, con el respaldo de su familia que debió hacer sacrificios para apoyarlo económicamente.

“No contaba con un sueldo y mis papás me trataban de ayudar, me mandaban dinero con eso sobreviví los fines de semana porque esos días no dan comer, entonces con eso lo hacía, ha sido mucho sacrificio porque dejas tu vida para hacer una nueva en otro lugar, ha sido difícil, pero todo lo que he pasado ha valido la pena”, afirmó.

Pérez, a quien le gustan las matemáticas y piensa estudiar ingeniería civil a partir de febrero, aceptó que la Copa del Mundo India 2017 representa una oportunidad de que el mundo lo vea y emigrar al futbol de Europa en específico.

“Hay mucha gente que lo ve (el Mundial), primero lo grupal y después lo individual que sería algún equipo de otro país me viera jugar y estaría bien que me invitaran a otro club”, sentenció.

