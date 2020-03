Sacerdote de Silao trasmitirá misa a través de redes sociales

Redacción

Cortazar.- El presidente municipal Ariel Corona dio a conocer que durante la contingencia del COVID-19, queda suspendido el cobro de predial, con lo que se busca apoyar a los ciudadanos que cuentan con adeudo en este impuesto.

Señaló que durante la contingencia no se enviarán requerimientos para la población que adeude el impuesto predial y los cobros quedaran suspendidos para que la gente salga lo menos posible a la calle y permanezca en su casa.

“Si quiero hacer un llamado a la gente por ahí asista si es lo más indispensable posible si no urge, no pasa absolutamente nada, vamos a dar la instrucción porque ahorita me encontré, en la entrada, gente que trae la preocupación de su predial, no pasa nada, si ahorita no paga su predial, vamos a girar la instrucción a Jurídico y a Predial que haga convenios para cuando termine la crisis y pueda la gente de nueva cuenta hacer los pagos de su predial”.

Recordó que se habilitó una línea de WhatsApp en el número 411 126 7839 para que la ciudadanía no tenga que desplazarse y resuelva sus dudas en cuanto a los trámites y funcionamiento del gobierno municipal durante la contingencia, la cual está habilitada de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche.

Recomendó a la población no salir de casa si no es estrictamente necesario, además recordó que en el municipio se están tomando las medidas que marca la Secretaria de Salud sobre todo en la suspensión de eventos masivos generados por el gobierno municipal, un ejemplo de ello es la cancelación de las actividades de la feria del libro y los “miércoles ciudadanos”.

En cuanto a los servicios que no se pueden detener, como Policía, Tránsito y Protección Civil dijo que se estará otorgando un kit de higiene y se aplicará la limpieza constante de vehículos y área de contacto puesto que no pueden dejar de dar atención a la población.