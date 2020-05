Sacerdote de Irapuato da positivo al Covid19

Nancy Venegas

Irapuato.- Sin cubrebocas, Juan Márquez, productor agrícola del ejido Irapuato, junto a su hijo y yerno labraba su parcela, compartió que a la fecha ninguna instancia oficial les ha informado respecto a las medidas para prevenir Covid-19, tampoco recibido apoyos de cubrebocas, gel antibacterial ni dinero, semillas o fertilizantes para cultivar. Confió en que el temporal de este año sea positivo para que su cosecha de maíz se logre y garanticen el sustento de 4 familias.

Lejos de las calles semidesiertas de Irapuato, en una de las cuatro hectáreas del ejido Irapuato donde cultivará maíz, apoyado por su hijo y yerno, este jueves Juan Márquez con hoz en mano, se dedicaba a labrar su parcela.

LA VIDA NORMAL

“Aquí no ha venido nadie a decirnos lo del coronavirus, como no ha habido casos, seguimos nuestra vida lo más normal, como puede ver no tenemos cubrebocas ni nada”, platicó Juan Márquez, mientras quitaba la hierba de su parcela.

A 46 días de la jornada nacional de sana distancia por la emergencia sanitaria por coronavirus, Juan Márquez, comentó que pese a la pandemia que ha obligado el cierre de negocios no esenciales, mantiene la esperanza de que este año la temporada de lluvias sea positiva para que sus tierras que planea cultivar con maíz se logren para garantizar el sustento de su familia y los seres queridos de 3 más de sus hermanos.

Aunque ha escuchado por diferentes medios de comunicación, las medidas para prevenir el Coronavirus, como el uso de cubrebocas y el lavado frecuente de manos, para preparar sus parcelas sin ninguno de estos insumos, tomó sus herramientas para labrar la tierra.

“No hemos recibido ningún tipo de apoyo del gobierno, sería bueno que nos apoyaran ya fuera con la semilla, fertilizante, con lo que fuera, ahora lo que nos queda esperar que haya lluvias buenas para que se nos dé el maíz”, compartió Juan Márquez.