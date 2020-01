Sacerdote acusado de abuso sexual recibe castigo máximo… le retiran el sacerdocio

La decisión de retirarle el sacerdocio, se dio después de una investigación realizada por los propios Legionarios, en ella se encontró culpable al sacerdote de abusos sexuales a menores

Redacción

México.- Los Legionarios de Cristo, castigaron lo más severamente que pudieron a un cura señalado de abusar sexualmente de menores.

Por medio de un comunicado, los Legionarios de Cristo informaron que Fernando Martínez perdió su “estado clerical” y, debido a ello, ya no podrá ejercer el sacerdocio. No obstante, seguirá perteneciendo a los Legionarios.

Martínez, de 80 años, habría cometido diversos actos de pederastia a lo largo de la década de los 70. De acuerdo con El País, las mañas del sacerdote eran muy conocidas al interior de los Legionarios de Cristo, ya que cada que salían a la luz acusaciones en su contra, era transferido de colegio.

La Congregación de los Legionarios de Cristo informó este lunes a sus miembros que Fernando Martínez Suárez, "culpable de delitos de abuso sexual contra menores de edad", dejará de ejercer el sacerdocio, pero continuará perteneciendo a la organización. https://t.co/2ChT38gB2T — CNN en Español (@CNNEE) January 14, 2020

De hecho, se indica que el padre Marcial Maciel –fundador de Los Legionarios– era el responsable de supervisar cada cambio de Martínez… sobre todo porque a veces era realizado en contra de la voluntad del sacerdote.

Como ejemplo de lo anterior, está el señalamiento que Martínez habría hecho al enterarse que sería designado director del Instituto Cumbres de Cancún, en 1991: no me siento “ni física, ni espiritual, ni moralmente firme para aceptar una responsabilidad del género con todos los antecedentes recientes”.

Según la investigación interna de los Legionarios de Cristo, Martínez habría sido primero víctima de del padre Maciel. Los abusos en su contra habrían sido cometidos cuando tenía 15 años, en 1954. Entonces, sería parte de las ya muy detectadas cadenas de abuso, en las que la víctima termina por convertirse en victimario. “Es parte de la metodología de la Legión: prepararte para el abuso, abusarte y volverte cómplice”, comentó para El País el exlegionario Erick Escobar.

En mayo de 2019 cayó la primera acusación en contra de Fernando Martínez. Fue realizada por la conductora de radio y televisión Ana Lucía Salazar, quien asegura que fue abusada sexualmente por el sacerdote cuando ella tenía ocho años. “Yo era muy pequeña y no sabía a lo que me estaba enfrentando. Él me hacía pensar que era una niña especial, que quería ser mi amigo y lo hacía para abusar de mí”.

Tras darse a conocer la separación de Martínez, Salazar no dejó de expresar su decepción por la forma en que los Legionarios “castigaron” a su abusador. “Eso no es un castigo, Fernando Martínez tiene 80 años… No se retiró, lo jubilaron y como cualquiera tendrá los beneficios”.

De acuerdo con el periodista Carlos Puig, la decisión de retirar del sacerdocio a Martínez se dio después de una investigación realizada por los propios Legionarios. En ella, se encontró culpable al sacerdote de abusos sexuales a menores de edad cometidos durante los 90.

Con información de Sopitas

SZ

Comentarios

Comentarios