Sacaron restos sin permiso en el Panteón

Irapuato.- María Blanca Navarro Vázquez, denunció públicamente al encargado del panteón municipal, Mario Ayala Conejo, por presuntamente recibir soborno para sacar sin autorización de familiares los restos de una mujer para ingresar otro cuerpo.

Presentará una queja ante la Contraloría municipal para que se investigue y su caso emitan las sanciones correspondientes contra los funcionarios que incurrieron en la anomalía.

El pasado 25 de agosto María Blanca Navarro Vázquez, presentó una queja por escrito al director de Servicios Públicos, Hugo Ortega, porque el pasado 18 de agosto, algunos de sus familiares lejanos, sacaron de la tumba los restos de su mamá María Consuelo Vázquez, que falleció en 2011 y se encontraba en una tumba junto a restos de familiares.

“Cuando acudí al panteón al iniciar la pandemia, para preguntarle al encargado del panteón qué trámites o qué procedimientos debía hacer para exhumar los restos de mi mamá, ya que teníamos algunas situaciones familiares y me interesaba realizar el trámite, me respondió que debido a la pandemia no podía permitirme el ingreso y que no era posible realizar ese trámite.

“Pero el 18 de agosto pasado nos enteramos que Pedro Zapién Vázquez falleció y que sus familiares habían sobornado el encargado del panteón municipal para que retirara los restos de mi madre, ya que la tumba había 4 restos y no había más espacio, cuando se supone que estas personas no tienen ningún documento que acredite la propiedad de la tumba, pues todos los tengo en mi poder. Nos enteremos de boca de los familiares que había valido la pena el dinero que le pagaron al encargado porque recibieron muy buen trato además de la apertura de la tumba, en plena pandemia les permitieron entrar con vehículos a un grupo muy numeroso de personas”, dijo Navarro Vázquez.

Explicó la situación al director de Servicios Públicos, Hugo Ortega y su colaboradora Sonia Calderón, quienes le pidieron que les prestara los documentos que mostró a correo para integrar un expediente e investigar la situación, pues inicialmente le comentaron que no se contaba con ningún trámite ni pago para el espacio que había ocupado Pedro Zapién Vázquez.

“Les comenté que lo que me interesaba era saber dónde están los restos de mi mamá, yo ya había acudido con el encargado del panteón, me dijo que ese mismo día con un permiso especial habían sacado los restos de mi madre, los colocaron en una bolsa de plástico y los pusieron a dentro de la caja de Pedro Zapién. La verdad es que no le creí, porque en todo momento estuvo nervioso al igual que sus trabajadores, no me permitieron entrar al panteón y en otras ocasiones que yo acudí a limpiar la tumba de mi abuelo que se encuentra en otro espacio pude comprobar en el contenedor que pusieron para colocar flores y otro tipo de basura había restos de personas…

“Lo único que yo quiero es recuperar los restos de mi madre”.

Después de prestar los documentos a Sonia Calderón, trabajadora de Servicios Públicos, quién se comprometió personalmente atender el asunto, pues dijo no era la primera vez que el encargado del panteón municipal Mario Ayala era señalado por presuntas anomalías, pasaron varios días para que María Blanca tuviera una respuesta.

“Al principio me contestaba el director pero me decía que aún no tenía nada, posteriormente ya no me respondía, acudí a las oficinas de Siglo XXI donde me decían que no había nadie que me pudiera atender, lo que hice fue marcar al número de presidencia municipal, les expliqué la situación y me comentaron que el funcionario tenía que atenderme porque se trataba no sólo de una falla sino de un delito y muy grave. Regresé a las oficinas de Siglo XXI, les comenté lo que me había informado el personal de Presidencia y hasta entonces me atendieron.

María Blanca recibió como respuesta un documento, en el que incluían las copias de los documentos que les facilitó y le aseguraban que no existía ninguna presunta anomalía, que la documentación y pagos por el uso del Panteón Municipal estaban en regla y que si era su deseo saber el título de propiedad de esa tumba tenía que solicitar la información a la Secretaría de la Transparencia.

Además de que para exhumar los restos se tenía que iniciar un procedimiento en la Secretaría estatal de Salud, pero nunca le aclararon donde se encontraban los restos de su mamá.

Para obtener ese documento, personal de Servicios Públicos le pedía a María Blanca que firmara de conformidad y entregado, pero ella se negó, el documento sigue en poder de la dependencia.