Saca a su hijo problemático de la cárcel, pero para llevarlo a un anexo

Redacción

México.- Una grabación se ha estado haciendo viral luego de que registre cómo una madre saca a su hijo de la cárcel para abrazarlo y para decirle que todo estará bien.

Hasta ahí todo parecería seguir su curso hasta que la mujer comenta que a donde va ahora este joven será a un centro de rehabilitación.

Al percatarse de esto, el joven le ruega que no lo haga y le dice preocupado a su progenitora que por favor no lo vayan a anexar. Al ver que las súplicas no sirven decide apelar a los buenos sentimientos de su tío que está detrás de la cámara.

Pese a que el joven hace todo lo posible para convencerlos no lo logra, aquí te dejamos el video:

Como cuando tu jefa te saca del bote, pero para meterte al anexo alav. 😅 Publicado por Mauricio Torres en Domingo, 19 de enero de 2020

G.R