Rutas de camiones cambian de parada en la capital

María Espino

Guanajuato.- Con el objetivo de evitar aglomeraciones en las paradas de camiones del servicio de transporte público y reducir riesgos sanitarios, a partir de este martes cambiarán de paradero las rutas que seguían llegando al paradero Lucio Marmolejo, que son las que tienen como destino principal colonias ubicadas al sur da la ciudad y comunidades rurales.

Así lo informó a través de su cuenta oficial de Facebook la Secretaria de Seguridad Ciudadana capitalina y exhortó a la población a tomar las medidas pertinentes, anticipar sus trayectos y de preferencia si pueden no salir de casa.

Las rutas que cambian el lugar de parada y lo estarán haciendo en el paradero de la Ex Estación del Ferrocarril son las siguientes: Xoconostle, La Cantera, Campuzano, Sauceda, San José del Rodeo, Cajones, la Presita, San Isidro, Arboledas, Puentecillas, Maluco, Manantial (puerta 1 y 2).

Además las que se dirigen a Villas de Guanajuato, San José de Cervera, Paso de Perules, Villaseca, Lomas del Padre, Independencia, Fraccionamiento Alhóndiga, Campanario y Mártires 22 de Abril.

Niegan retiro de unidades

Luis Rivera Almanza, director general de Transito, Movilidad y Transporte capitalino, negó que hayan acordado con los concesionarios del transporte público informar a la ciudadanía sobre la reducción de 80 camiones.

Además aseveró que no es la cantidad de unidades que fueron retiradas de circulación y aunque no refirió cifra dijo que no afecta el servicio.

Almanza reconoció que sí se reunieron la semana anterior acordaron sacar de circulación 80 camiones, esto en a tención a una petición hecha por los transportistas por que justificaron que no les estaba siendo redituable mantener toda la florilla de camiones en servicio, pero garantizaron que no se afectaría ninguna ruta en trayectos ni en horarios.

Manifestó que desde el fin de semana por parte de la dirección que encabeza instalaron mamparas en la plaza Lucio marmolejo avisando del cambio de algunas rutas a la ex Estación del Ferrocarril, así como también informaron de cuales seguirán llegando a esta parada en calle Alhóndiga.

Finalmente Luis Rivera garantizo que con la reducción de camiones en servicio no se ve afectada ninguna de las más de 60 rutas que hay en toda la ciudad.

