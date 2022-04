Gran Bretaña anunció que Rusia tomó Kreminna, una ciudad más del Donbás, al sureste de la capital de Ucrania, Kiev

Kiev, Ucrania.- El diplomático ruso de mayor rango advirtió a Ucrania que corre el riesgo de provocar la Tercera Guerra Mundial. Asimismo, dijo que la amenaza de conflicto nuclear “no debe subestimarse”. En tanto, Rusia ataca instalaciones ferroviarias y de combustible lejos del frente de la nueva ofensiva en el este de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, por su parte, dijo el martes que Rusia tomó Kreminna, en la región de Luhansk, Ucrania.

