Redacción

Rusia.- Luego de que se normalizara la situación den Kazajistán, el Ministerio de Defensa ruso anunció que retiró las últimas tropas que quedaban del contingente de paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC).

En un comunicado, el Ministerio señaló que el contingente de paz, que estaba integrado por elementos militares de Rusia, Bielorrusia, Armenia, Tayikistán y Kirguistán, ha cumplido sus tareas y que no hubo provocaciones en su contra.

En concreto, cuatro aviones de transporte militar evacuaron a las últimas unidades militares rusas y el mando encabezado por el coronel general Andréi Serdiukov.

“Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la OTSC han cumplido de manera excelente las tareas establecidas por los dirigentes políticos de sus Estados miembros, han ayudado a derrotar a los terroristas y a restablecer el orden constitucional en Kazajistán”, dijo el miércoles el embajador ruso en Kazajistán, Alexéi Borodavkin.

All peacekeepers, military equipment and weapons from the contingent of the Collective Peacekeeping Forces of the CSTO, which performed tasks of protecting socially significant facilities in the Republic of Kazakhstan, returned home.#CSTO #Kazakhstan pic.twitter.com/5pc1MO2vA1