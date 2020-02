Rusa prohibirá la entrada a ciudadanos chinos para evitar coronavirus

Redacción

China.- Médicos y enfermeras han tenido que rasurar sus cabezas antes de llegar a Wuhan para poder atender a infectados por el covid-19.

Las autoridades sanitarias quieren evitar contagios con ese coronavirus por la contaminación cruzada a través del cabello y consideran que esta medida facilita el uso de los equipos de protección.

Por otro lado algunas personas opinaron en redes sociales que se trata de una decisión “cruel” e “innecesaria” al ver llorar a varias enfermeras mientras eran afeitadas.

Aún no está claro si se trató de una decisión voluntaria o un requisito oficial.

“Tengo el pelo largo desde hace mucho tiempo, ni siquiera quería cortarlo un poco, pero para luchar contra el virus vale la pena afeitarme todo el cabello”, declaró Ding Danyi una enfermera de 26 años.

Do we all have to shave our hair for #COVID19 relief? Video of tearful Chinese female nurses having all of their hair shaved off before leaving for Wuhan has triggered criticism on Chinese social media. Read more: https://t.co/xPwED74sfi pic.twitter.com/DPkPv7wwl9

— People's Daily, China (@PDChina) February 18, 2020