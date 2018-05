Rumbo a las elecciones 2018

Critica AMLO favores de Peña a Higa

Andrés Manuel López Obrador criticó el favoritismo del gobierno de Enrique Peña Nieto con Grupo Higa, constructora propiedad de Juan Armando Hinojosa.

En el municipio mexiquense de Zumpango, el candidato presidencial de Morena afirmó que Higa es una empresa “consentida” de Peña. Recordó que durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, Higa –la empresa que vendió la ‘casa blanca’- construyó un hospital de alta especialidad de 150 camas a precios inflados.

Cuando él fue jefe de Gobierno capitalino, reiteró, construyó en Iztapalapa un hospital semejante que costó sólo 300 millones de pesos, un costo 20 veces menor que el erogado en Zumpango.

Vamos a ganar con honestidad: Anaya

Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente, afirmó que ganará la elección de manera honesta. Con mayoría perredista entre los 5 mil asistentes, el candidato realizó un mitin en Morelia, donde prometió acabar con la desigualdad de las mujeres frente a los hombres y sobre todo acabar con la corrupción del PRI.

“Ahora mismo ha habido muchísima corrupción en este gobierno del PRI, y eso nos indigna y nos da mucho coraje que se roben el dinero de la gente habiendo tantas necesidades”, dijo el frentista. En Morelia, gobernado por Silvano Aureoles –que hace unos días decidió apoyar a José Antonio Meade-, Anaya fue arropado por los expresidentes del PRD, Carlos Navarrete y Jesús Zambrano.

Promete Meade no denigrar al SNTE

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se comprometió ante el magisterio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a evitar cualquier acción que los denigre.

“Estamos caminando para decir que no vamos a permitir que nada ni nadie denigre a las maestras y a los maestros mexicanos. Vamos a caminar para diagnosticar y honrar a los maestros caminando junto con ellos”, advirtió el abanderado priista. Arropado por el magisterio militante del Partido Nueva Alianza, Meade Kuribreña aseguró que la evaluación docente, uno de los puntos que ha generado controversia en este proceso electoral, será formativa y contextualizada.

“No creo en las encuestas”

El candidato presidencial por la vía independiente Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, señaló que él no cree en las encuestas, ya que no reflejan la realidad en torno a las preferencias electorales y según él son manipuladas.

“Yo no creo en las encuestas, en Nuevo León yo tenía el 2% de posibilidades y terminé con el 52% en 60 días. Nosotros quizá porque no les pagamos a los encuestadores no salimos en las encuestas”, dijo.

El candidato indicó que su equipo realiza sus propias mediciones para ver cuánta preferencia tiene realmente, y que en éstas van más arriba de lo que suelen marcar las encuestas que suelen salir publicadas.

E/MEJZ*