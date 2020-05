Ruegan taxistas por apoyos ante falta de trabajo

Enrique Pérez

San José Iturbide.- Indigna a taxistas de esta ciudad, la falta de apoyo por parte de autoridades municipales para hacer frente a la actual contingencia sanitaria, puesto que han tenido una reducción de más del 80% en sus servicios.

Fernando Vega, taxista operador del taxi número económico 17, en entrevista indicó, que en el municipio existen 35 taxis en total, sin embargo el trabajo es escaso, puesto que llega alrededor de las 7:00 de la mañana, y para alrededor de 10:00 de la mañana no había hecho ningún pasaje.

Resaltó que la mayoría de sus compañeros prefieren retirarse a desayunar al no tener servicios, puesto que la gente al estar ‘espantada’ no sale a la calle, y aunado al cierre de locales, mucho menos, situación que los afecta en gran medida.

Resaltó, que incluso compañeros, alrededor de las 17:00 horas solo han realizado un solo flete de 70 pesos, siendo lo único que ganan al día. Sin embargo, en ocasiones les va bien, ganando 400 pesos, de los cuales, 100 son ocupados para cargar gasolina y el resto se reparte entre el dueño del taxi y el operador.

Al ser cuestionado referente a qué otro tipo de actividad que desempeñan para poder sobrevivir en esta contingencia, subrayó que en realidad no tienen otro ingreso de dinero, teniendo que pagar agua, luz, cable, y sufragar gastos propios de la casa.

Subrayando, que no reciben ningún tipo de apoyo, por lo que tienen que salir a buscar el pan de cada día. “El presidente municipal no da la cara, con eso le digo todo, solo he visto que cuando hay dinero se quieren acercar, porque quieren el apoyo para que les demos el voto, pero mientras, ha habido manifestaciones, y el presidente no da la cara”, reiteró.

Asimismo indicó, que incluso los quieren infraccionar con 2 mil 500 pesos, puesto que por vehículo solo tienen que abordar dos personas, siendo irrazonable e injusta la medida puesto que de donde sacarían el dinero.

“A final de cuentas somos taxistas, y si nos llegan cuatro personas las tenemos que llevar, no les podemos decir, usted paga un taxi y usted paga otro, porque no podemos llevar a más personas”, finalizó.

