Rouhani responde a amenaza de Trump

El presidente de Irán recordó al presidente de los Estados Unidos las 290 víctimas que hubo tras el ataque de uno de los aviones norteamericanos que los atacaron hace 31 años

Notimex

Teherán.- El presidente de Irán, Hassan Rouhani, señaló en su cuenta de la red social Twitter que su país aún recuerda a las 290 víctimas del ataque a uno de sus aviones por Estados Unidos hace 31 años.

El mandatario respondió de esta manera a su par estadunidense Donald Trump, quien amenazó con atacar 52 puntos estratégicos del país islámico, incluidos centros históricos, si Teherán toma represalias por el asesinato en un ataque con drones del genera iraní Qassem Soleimani.

Las 290 personas a las que se refirió el mandatario perecieron en el vuelo 655 de Iran Air, derribado en el Golfo Pérsico por Estados Unidos con misiles el tres de julio de 1988, entre los que destacan 66 niños y niñas que se encontraban en la aeronave.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 6, 2020