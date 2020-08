Rosa de los vientos

Verdad de decesos y contagios rebasa el discurso político

“Vamos bien, se ha podido domar la Pandemia”. (AMLO, 26 de abril).

Para que un discurso se considere político debe tener como objetivo provocar un comportamiento determinado en sus receptores. Un discurso que simplemente informa sobre una medida de gobierno no es un discurso político. Sin embargo, si se informa la misma medida y se apela al apoyo del receptor, su carácter se vuelve político. El discurso político intenta convencer.

El destino nos alcanzó desde lunes pasado con el retorno de los niños a la escuela. El reto de la educación a distancia con televisión, internet y cuadernillos hasta los libros de textos gratuitos; la gran duda sobre la enseñanza-aprendizaje, atendida en primera instancia con discursos y sin ajustes que debieron llevar a cabo cuando ya hubo experiencia del ciclo pasado. La cuestión educativa 2020-2021, amalgama desde el quehacer en la Pandemia hasta lo económico. La inseguridad con sus homicidios dolosos, se agrega para mostrar a las autoridades que falta mucho por hacer, y ante la gravedad debieran de atender con urgencia.

Al cerrar el primer semestre de la emergencia mundial con más de 60 mil muertos provocados por la enfermedad en el territorio mexicano, la media de los resultados de las encuestas sufrió un cambio significativo al ubicarse en 48 por ciento a favor con más del 50 por ciento contra el uso informativo y las acciones gubernamentales. El discurso político fue afectado por referentes de la realidad, muertos y contagiados que posibilitaron la conciencia social en lo inmediato. En los estados el fenómeno social resultó “similar” por el alza de los casos en los rubros.

Durante los tres primeros meses de la enfermedad, los gobernadores opositores al presidente de la República, emanado de Morena, iniciaron la lucha por mayores recursos para sus entidades, a fin de solventar los gastos ocasionados por la enfermedad y reactivar sus economías. El mandatario de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, se inscribió con sus homólogos y cofrades del PAN, posibilitando a su vez la definición de la lucha política partidaria durante el confinamiento. El movimiento se materializó en Dolores Hidalgo al arrancar junio cuando el retorno a la “nueva normalidad” entraba en proceso de activación.

A pesar del aumento sostenido de los enfermos y la fatalidad con los decesos, pero por los estragos económicos y financieros, el gabinete de la administración federal y mandatarios de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; del Estado de México, Alfredo del Mazo; de Oaxaca, Alejandro Murat; y de Quintana Roo, Carlos J. González, elaboraron, reveló el presidente Andrés M. López obrador, el Plan para la Nueva Normalidad, a fin de superar el confinamiento por la Pandemia.

Estrategia contra el Covid-19

Luego de que las autoridades quitaron como promocional el “Quédate en Casa” por considerarlo un eslogan imperativo, pero “reconociendo” que las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, tenían la virtud de poder evitar la proliferación del nuevo coronavirus, se mostró como “estrategia única”. Se presentó en ese entonces una salida del confinamiento utilizando el “Plan de Nueva Normalidad” a fin de apoyar a la economía, básicamente porque los empresarios lo exigían.

En ese marco el gobernador, Sinhue Rodríguez Vallejo, exhibió el Plan de Acción Guanajuato. Antes de su descubrimiento, emitió el veredicto: “Pronto saldremos de esta situación. No obstante, tengo que ser claro con las y los guanajuatenses, el éxito de la reactivación depende de la participación y esfuerzo de todos. Es necesario jalar parejo para poner a nuestro estado en el carril del desarrollo”. Y como es costumbre hizo distancia de la Federación, al decir que los números de contagios y de decesos en el estado por COVID-19, están por “debajo de la media nacional”.

A pesar de los dos instrumentos en el territorio estatal la movilidad de la enfermedad trascendió la frontera de lo esperado para mostrar su cruda realidad. Esta semana los totales de las defunciones superaron los 2 mil 115 y en contagios efectivos los 32 mil 700 y otros 3 mil 656 casos en investigación, con casi 27 mil personas recuperadas. Otro de los discursos políticos que sucumbieron ante la acumulación de personas enfermas combinada con la fatalidad, enorme pérdida de vidas.

Más gente a la normalidad

Con la reactivación económica de la sociedad, desde junio, paralelamente, aumentó el número de contagios y muertos provocado por la pandemia. En tanto el mandatario nacional, que no usa cubrebocas no atiende a peticionarios de soluciones por sana distancia, “No podemos acercarnos mucho, no es recomendable”. Máxime si son para enfrentarlo durante sus giras por las entidades.

A pesar de la nueva actitud del presidente López Obrador para llamar la atención por las medidas sanitarias, las cadenas de contagios siguen; este sábado el total de contagios se acercó a 600 mil y los decesos que a todos preocupan, para empezar al subsecretario de salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, llegó a 63 mil 150. La prueba ineluctable de que los discursos no consiguen frenar la enfermedad ni resolver problemas económicos que se esperaba en la Nueva Normalidad.

Al Calce. El dato sobresaliente de la semana con efectos para la otra, meses o años, sin la precisión hasta cuándo. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, previno a los mexicanos al “mostrar la dimensión” del problema de la crisis. Confesó que habrá un panorama desalentador para el país y estados en 2021; las crisis más severas del último siglo, sanitaria y económica; “no habrá recursos”, ni guardaditos ni del colchón ni espacios para pedir dinero. Anunció que la “economía irá en trayectoria descendente”.

Topografía

Planimetría. La mala inversión.

La negativa de una mayoría de 8 integrantes del cabildo cuevanense a la aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET), no sólo dejó sin un instrumento actualizado a la ciudad capital, sino que, a decir de diversas agrupaciones ambientalistas, ha puesto en la mesa la fuerza de grupos de interés inmobiliario que han incidido en los siete regidores y la síndica que hicieron oposición a la propuesta del alcalde Alejandro Navarro y el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, avalada por cierto, por el Instituto Estatal de Planeación.

Circuló en redes sociales un aviso de un grupo emergente frente a los hechos: “La Bufa sigue en riesgo” donde aglutina las opiniones de otras agrupaciones como Colibríes de la Universidad de Guanajuato, lamentando la decisión tomada en el Cabildo, señalando que ante lo visto se destruyó un trabajo de muchos especialistas. Por ahora queda la normativa vigente, aunque bien podría intentarse un segundo asalto.