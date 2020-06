Rosa de los vientos

Urgen buenas acciones que releven las simulaciones

“Una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro”.

Los sucesos de los últimos días, desde la aprehensión de integrantes del cartel Santa Rosa de Lima, incluida María ‘N’, la madre de su líder José Antonio Yépez Ortiz ‘El Marro’ y el atentado contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México (CDMX), Omar García Harfuch, desvela la desatención de las autoridades en las actividades de los grupos criminales -no hay marcaje personal- de parte de las unidades “especiales e inteligencia” de las corporaciones policíacas en las dos entidades, sobre todo, una actuación indolente de la Federación que quiere verse como el policía bueno, mientras la criminalidad supera la participación de sus fuerzas.

El concepto deriva de la disciplina militar, en particular la aplicada en momentos de contiendas; así, en este contexto la estrategia dará cuenta de una serie de procedimientos que tendrán como finalidad derrotar a un enemigo.

Está bastante claro que las estrategias para atemperar y resolver los graves problemas en los diversos órdenes de gobierno se determinan con base a condiciones políticas, incluso partidarias, de quienes tienen el poder; ejemplos, los planes contra la inseguridad y la pandemia. A pesar del uso de la ciencia y la tecnología, y sobre todo la experiencia en cada ramo, los estudios se usan para modelar escenarios, pero que no se atienden con base a los proyectos indicados sino con programas previstos para aplicarse en cualquier momento sin importar los temas.

La obsesión por la proyección de “Primero los pobres” y “Guanajuato, la grandeza de México”, son slogans que resumen ideas básicas para los impactos mediáticos; sin embargo, adolecen de sustancia y su quid -método para pasar de la materia prima al producto elaborado-, al grado que las palabras inseguridad y seguridad pública, las autoridades las han vaciado y vuelto a llenar con conveniencias, al grado que Gobierno del Estado considera que su secretario, Alvar Cabeza de Vaca, debe seguir al frente de la Secretaría de Seguridad Pública porque ha ganado premios CALEA y ofrece en segundo lugar nacional en confianza de la policía estatal, que no son sus fines. Como “estratega” viene perdiendo batallas contra el crimen organizado y desorganizado desde hace años.

Por lo que corresponde al gobierno federal, sería conveniente para el pueblo de México que los conocedores –duchos- del derecho revelen a la administración que debe proporcionar seguridad desde la toma de posesión y no después de algunos años, mientras el crimen organizado se disputa el territorio nacional imponiendo reglas y amenazando a las autoridades con una colección de fotografías en las manos, para causar mayor impacto, temores en los personajes y entre la sociedad, y la revelación de su táctica primaria: tener lugar en el orden nacional.

Si en la Federación, amén de eliminar el Estado Mayor Presidencial, fue prioritario simular que la Policía Federal se rebautizaba, al integrarla en un cuerpo militar como la Guardia Nacional (GN), no resultó estratégico, pues lo conseguido no muestra capacidades para operar con precisión con las policías estatales y municipales a fin de lograr ese vínculo que demanda la Norma a los tres órdenes de gobierno con la finalidad de proporcionar seguridad y encarar la inseguridad con posibilidad de éxito.

En el territorio guanajuatense, el mandatario Diego Sinhue Rodríguez va en sentido contrario porque “heredó” para la seguridad pública y la procuración de justicia, la infraestructura con todo y sus cuestionados titulares, Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, respectivamente.

La reproducción durante dos sexenios del manejo del personal, uso de recursos, incluida la capacitación de personal en las instancias, sigue.

En consecuencia, las permanencias del secretario y procurador ahora Fiscal General, trascienden las estadísticas de una gran cantidad de actos violentos e impunidad alarmante por conveniencias partidarias y de los liderazgos en turno, a fin de mantener sus juegos de intereses.

Despliegue y los efectos inicuos

Los sucesos de los últimos días, desde la aprehensión de integrantes del cartel Santa Rosa de Lima, incluida María “N”, la madre de su líder José Antonio Yépez Ortiz “El Marro” y el atentado contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México (CDMX), Omar García Harfuch, desvela la desatención de las autoridades en las actividades de los grupos criminales -no hay marcaje personal- de parte de las unidades “especiales e inteligencia” de las corporaciones policíacas en las dos entidades, sobre todo, una actuación indolente de la Federación que quiere verse como el policía bueno, mientras la criminalidad supera la participación de sus fuerzas.

Aunque los despliegues de personal en los dos teatros de operaciones, presentan rasgos diferentes, la delincuencia trata de imponerse a las fuerzas de seguridad pública con el fin de conquistar el territorio. En la CDMX, corazón de la República, se escenifica un asalto contra el orden, la actuación de la administración pública federal que ha negociado -de alguna manera- con un cartel del norte dejando en libertad al detenido. Ese trato lo quieren los otros, que se muestran para lograr la atención.

En el estado, las detenciones de la madre, una hermana y una prima de “El Marro”, incendió materialmente el estado, puesto que los actos de violencia se diseminaron por 14 municipios de forma escandalosa, lo que generó temores entre los pobladores de la Región Laja-Bajío con alto en algunas ciudades del Corredor Industrial del Bajío, en especial Celaya. Indistinto de la carencia del plan, aunque fuera ranchero, para frenar la reacción de la base social de la organización criminal, no se observaron despliegues organizados, sino actos aislados para detener la pira de automóviles incendiados y autores.

Por cierto, en los dos casos se impuso el gran factor sorpresa, en la CDMX, la emboscada ejecutada por el CJNG en contra de García Harfuch, de acuerdo a la Federación, tenía un plan concebido, equipo de trabajo para su ejecución, y si bien es cierto que el momento lo determinó el funcionario, la sorpresa impuso sus reales, aunque las reacciones de las fuerzas involucradas lograron salvarle la vida.

En el caso guanajuatense, la sorpresa aterrizó con la reacción del Cartel de Santa Rosa de Lima, luego del operativo conjunto de la autoridad, que al carecer de un plan contra las bases sociales que le agregaron fuerzas al CSRL, en caminos, avenidas y carreteras, y con las capturas de vehículos que fueron quemando.

Topografía

Altimetría. Primero la salud de la gente

Contra corriente, Luis Alberto Villarreal García, alcalde de San Miguel de Allende, ha optado primero por atajar los contagios a través de medidas firmes de control sanitario en espacios sociales y luego, avanzar paso a paso en la reactivación económica.

Este fin de semana se ha ratificado que no habrá apertura de hoteles, porque no hay condiciones para recibir visitantes en la ciudad patrimonio de la humanidad. Se circuló en redes que abrirían el 1 de julio, pero el edil hizo la aclaración: no hay fecha; acordó con hoteleros y Secretaría de Salud que primero habrá protocolos especiales, luego deberán de certificarse municipal y estatalmente, sólo así abrirán.

San Miguel no arriesgará su prestigio como lugar sano, reza la prédica en el momento.