Rosa de los vientos

Documento 63, mojó a los políticos y salpicó a otros

El Capitán Ramírez (Daniel Giménez), a los detenidos El Cochiloco (Joaquín Cosío) y El Beni (Damián Alcázar) les dijo: “tenemos un programa atractivo de testigos protegidos, copiado del modelo norteamericano que ha funcionado muy bien. Si ustedes quieren cantar les ofrezco su libertad y protección a cambio de su testimonio contra Los Reyes…” Después, El Beni acude al Capitán para pedirle acogerse al programa, quien le respondió “Sí ya ves que la política de nuestro señor presidente es convertir a México en un país de soplones y yo sabré recompensarte. López prepárate la jaula cayó un canario.

(Película, El Infierno de Luis Estrada, 2010. Parodia a la guerra de Felipe Calderón).

Los escándalos de la semana derivados de videos y lista con nombres de personajes singulares y famosos de la clase política, están recreando las respuestas compensatorias. Nadie puede negar que la semana que transcurrió los video-escándalos se llevaron las atenciones del respetable y respondieron fuertemente en las redes desde las granjas, o no, con presencia significativa. La política de medios se “lució”, sin faltar la que estaba dirigida hacia obnubilar la etapa catastrófica pronosticada por el subsecretario de salud federal, Hugo López- Gatell, al sumar nuestro país los 60 mil decesos productos de la enfermedad Covid-19 que concretó los 550 mil contagiados.

A pesar de los diversos mecanismos utilizados para la socialización de los testimonios brindados por un probable testigo colaborador, “Emilio L”, empezando por el “video fantasmal” que prorrumpió por todos los medios e impulsado con gran fuerza para entregar el veneno señalando al enemigo político y llevando tras de sí el legajo de las 63 páginas con los nombres, resultó la culminación de la primera parte de un plan bien urdido porque hubo “necesariamente” una negociación previa entre las autoridades y el responsable confeso de sobornos empleando una red.

De la inundación que está reproduciendo la práctica política mexicana no habrá escapatoria, está llegando a las entidades federativas porque hace cadenas de contagios y producirá sus sacrificados. En Guanajuato se tienen funcionarios que han ocupado curules en las dos Cámaras de la Unión. El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, fue diputado federal y el ahora diputado federal, Fernando Torres Graciano, era senador de la República y necesariamente tuvo encuentros cercanos con su grupo senatorial; la lista es grande y Guanajuato tuvo la presencia nacional.

Para meter los pies en ese pial lanzado por la 4ª. Transformación, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, seguramente obtuvo las garantías: no estar privado de su libertad y eventualmente la extinción de la acción penal. Un compromiso que materializado durante la pandemia y a la entrada del proceso electoral intermedio del sexenio, resultó una bola de fuego que amenaza con seguir creciendo cuando los aludidos “poderosos” muestren sus armas, pues el intercambio de golpes apenas demostró el primer hematoma en el rostro del residente de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, con el video donde su hermano Pío (familia nuclear y no Bejarano), aceptaba bolsas de dinero.

Es posible que los cartones entre la Presidencia que compró ese pleito a Lozoya Austin contra los ex presidentes -Mafia del Poder-, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, aún no se han emparejado, pero consiguieron exhibir una gran debilidad del macuspano: su familia, porque en una mañanera aceptó la culpabilidad de Pío López Obrador. Amén de querer “declarar” ante la justicia por él, sacrificio por el carnal que pasó por una cuota (s) y que fue descubierto. El manto presidencial tiene sus términos, sobre todo desnudo en medio de la sociedad.

Nadie puede negar que la semana que transcurrió los video-escándalos se llevaron las atenciones del respetable y respondieron fuertemente en las redes desde las granjas, o no, con presencia significativa. La política de medios se “lució”, sin faltar la que estaba dirigida hacia obnubilar la etapa catastrófica pronosticada por el subsecretario de salud federal, Hugo López- Gatell, al sumar nuestro país los 60 mil decesos productos de la enfermedad COVID-19 que concretó los 550 mil contagiados.

Los números que pronto no podrán camuflar los escándalos políticos, sobreviniendo los cuestionamientos respecto de la pandemia y efectos en el plan sanitario y en la economía nacional con más pobres, y la educación por televisión que pretenden utilizarla de noche a las mañaneras como un instrumento de enseñanza-aprendizaje buscando incluso elevarle el rating, de donde muchos periodistas de “viejo cuño” que conocieron la primera época de los video-escándalos y entregaron al público emigraron a los sistemas electrónicos alternativos quitándole fuerzas al duopolio televisivo.

Uno de los partidos políticos con más personal en el asador por la causa del extraditado, Emilio Lozoya, es el conservador Acción Nacional con 30 años gobernando en el estado de Guanajuato, territorio que Morena, partido del presidente López Obrador, tiene en la mira para los comicios de junio del 2021 como del 2024 cuando se “dispute” la Gubernatura de la entidad. El antecedente y piedra de toque de la realidad: AMLO sólo perdió las elecciones en la Tierra de los Conspiradores como rezan los guanajuatenses; en donde la oposición le hace guiños a la alternancia.

El PAN está herido con dardo certero para Ricardo Anaya, involucrado fuertemente con Marko Cortés. Ante la emergencia, varios liderazgos lo quieren fuera de la presidencia del CEN, a fin de evitar salpicadas que afecten a todos. Aliados del dirigente buscan hacerle la hombrada con un revire; la bancada albiazul en San Lázaro pastoreado por el diputado, Juan Carlos Romero Hicks, prepara una denuncia para que se averigüe a Pío López por “varios delitos” ante su aparición estelar en un video con su bolsita rellena y sin ligas como hace años René Bejarano con Brozo el tenebroso del cual saber harto los panistas.

Topografía Política.

Agrimensura. Qué conste, la presidencial, no.

La Secretaría de Gobernación se tomó la libertad de dejarle al INE un peón envenado colocado frente al Rey-AMLO, a fin de que el susodicho continúe o no con sus mañaneras durante las campañas electorales en dos entidades en el país. El Consejo General del instituto simplemente dijo no. En su sesión del 18 de agosto declaró improcedente la difusión de los mensajes del Informe de Gobierno en los estados de Coahuila e Hidalgo.

Por la sencilla razón de que los días que necesita el presidente son días de arranque de campaña electoral, lugares en los cuales se reanudaron los procesos, y cuya jornada comicial es el 18 de octubre próximo. Esa determinación del árbitro electoral lo deben entender los 46 municipios de Guanajuato y sus presidentes, pues presentarán sus últimos informes de gobierno el próximo mes de septiembre en pleno proceso 2020-2021. Y no pueden hacerle guiños a la reelección ni tampoco generar propaganda e imágenes, personal y partidaria, podrían correr el riesgo de ser presentados ante el árbitro y sus tribunales electorales.