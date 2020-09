Rosa de los vientos

A las autoridades, federal estatal, “cambiad las recetas”

“Porque sois blandos nos habéis denominado casi-duros y condenáis así a una generación contra la cuál habéis pecado” (Ernst Fischer. Problemas de la generación joven)

Al momento, no se ha realizado a nivel nacional un análisis respecto de los resultados de la aplicación de la “Nueva Normalidad”, ni mucho menos un estudio sistemático que conlleve a los ajustes necesarios, ni siquiera del método de aplicación “voluntario” con el derecho a disentir, si está funcionando; aunque la sociedad no requiere que las autoridades hagan un trabajo muy mesurado para saber que el propósito no se logró, pues la numeraria, es dictadora con talante de realidad. La Federación cambió los picos por las mesetas porque incrementaron los contagios.

El subprocurador especial para “investigar el magnicidio” por orden de Los Pinos, a petición de la viuda Diana Laura Riojas, estuvo en el cargo del 28 de marzo al 18 de julio de 1994. En el inicio Miguel Montes, amparó la teoría del complot y “acción concertada” contra Luis Donaldo Colosio, habló del Grupo Tucán que actuó el 23 de marzo de 1994. Se retractó para señalar que el único autor del crimen, intelectual y material había sido Mario Aburto Martínez, recreando la oleada de controversias.

(Miguel Montes. Personaje que paseó el Caso Colosio por las calles de Guanajuato durante 26 años).

Si se quiere recapacitar en el futuro de los mexicanos en general y en los pobladores de cada entidad federativa en lo particular, es menester que las autoridades encargadas por “mandato legal” de atender la Pandemia, concluyan con la metodología del ensayo y error, porque incrementan los enfermos y el sacrificio de vidas.

La inercia adoptada por autoridades de los tres órdenes de gobierno es quizá el veneno para la actuación de los diversos sectores sociales en el confinamiento aunque amorfo existe, se siente y actúa en los ámbitos inimaginables. La escuela es víctima pues está “sujeto” a la esencia; para mantener las clases a distancia se blandió el cuidado de la salud de los alumnos. Respuesta que muestra la falta de efectividad porque busca preservar a los niños de los flagelos de la enfermedad; aunque se ha perdido el Estado -no asume su papel- en el proceso educativo.

Desde junio en que se puso en marcha y difundió el plan de “Nueva Normalidad”, de aplicación voluntaria, elaborada por la Federación con gobiernos de los estados, rompiendo el confinamiento más allá de las actividades esenciales, no ha habido avances. El plan contemplaba la sana distancia y medidas sanitarias incluido cubrebocas; sin embargo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, indicó que no se aplicaría con medidas coercitivas pues era el momento estelar de la democracia

Después de seis meses, el país y los estados, tienen el modelaje de la realidad y cuentan con una variedad de investigaciones, experiencias, equipos y modelos estadísticos para mejorar la captación de los datos y superar las proyecciones iniciales. La enfermedad COVID-19 ha ido avanzando, convirtiendo a las autoridades en simples pregoneros de los datos, olvidando otras cuestiones, incluso escuchar.

El titular del Poder Ejecutivo Federal está consciente que no se podrán esconder 60 mil muertos, 70 mil menos, y tiene calculado que la factura política- los costos- se la correrá ineluctablemente el pueblo sabio más temprano que tarde, pues la economía no podrá resolverse con salidas airosas porque se siente y resiente en los bolsillos, la propia autoridad será muestrario sociológico de una gran verdad, la pobreza que vendrá.

Coartada, faro virtual de colores

Con base en el Semáforo Epidemiológico – mapa de las incidencias con los colores esquematizados- el país accederá a las fiestas patrias sin una entidad en rojo – de riesgo máximo-, lo que implica un doble juego: obnubilar la realidad, recreando la posibilidad que la Pandemia la van domando los políticos, y colateralmente que ya se tiene la vacuna para todos, venga de Rusia o de Oxford-AstraZeneca. Lo cierto, la resolución aún necesita tiempo, de negociaciones pertinentes y recursos públicos

La pareja integrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, tiene semejanzas con la formada entre el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez y su secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, debido a que, en la atención del principal problema, la salud pública en los dos órdenes, se “criban vía los intereses políticos-partidarios”, antes de los tratamientos sanitario y social. Estrategia que ha limitado la atención del problema.

Guanajuato pasó del color rojo al naranja el 24 agosto pasado, cuando las tendencias de los contagios tendían al alza con el total de decesos. Las secretarías de Salud y de Desarrollo Económico Sustentable y la Comisión del de Deporte, avalaron la reactivación de eventos sociales, de negocios y deportivos. El secretario Alberto Díaz acotó que la apertura se hacía bajo recomendaciones muy especificas

Al momento, no se ha realizado a nivel nacional un análisis respecto de los resultados de la aplicación de la “Nueva Normalidad”, ni mucho menos un estudio sistemático que conlleve a los ajustes necesarios, ni siquiera del método de aplicación “voluntario” con el derecho a disentir, si está funcionando; aunque la sociedad no requiere que las autoridades hagan un trabajo muy mesurado para saber que el propósito no se logró, pues la numeraria, es dictadora con talante de realidad. La Federación cambió los picos por las mesetas porque incrementaron los contagios.

Necesario entonces la nueva concepción del problema para posibilitar en el complejo marco de la salud pública, la economía, la educación y el comportamiento humano; los aportes de los especialistas para que la sociedad encuentre la salida a sus necesidades como de sus intereses, pues a decir verdad poco a poco las autoridades están orillando a la ciudadanía que existe la nueva realidad, Normal, la que se vive con más de 700 mil contagiados y arriba de los 70 mil defunciones; en tanto, en Guanajuato, se tienen más de 38 mil contagiados y 2 mil 528 decesos.

Al calce. Desde diferentes ámbitos han emergido investigaciones o las revisiones sobre los posibles aportes; en sólo horas 400 universitarios de 26 carreras propondrán soluciones ante la Pandemia en economía, salud, transporte y educación. El producto pertenece al certamen de la “UNAM Hackaton” y se le dará continuidad a través de InnovaUNAM.

Topografía

Agrimensura. Induce encuesta a panistas.

Se afirma que “Parametría” ha salido a las calles de León a levantar una encuesta de opinión a fin de aproximarse a lo que la ciudadanía valora de sus autoridades federales y locales, pero sobre todo ir cruzando los resultados en diferentes escenarios para la elección municipal de 2021.

Mientras en sus diseños aparean a Marcelino Trejo como el suspirante principal de Morena a la Presidencia de León a la hora de desarrollar sus cuestionarios, es en los albiazules en donde se cargan los nombres, emergiendo entre los inducidos a los ciudadanos leoneses para que participen: Aldo Iván Márquez Becerra, Subsecretario de Operación para el Desarrollo Humano del Gobierno del Estado; el exsenador Fernando Torres Graciano; Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal; José Guadalupe Vera, diputado local; Juan Carlos “El Castor” Muñoz; y las diputadas locales Libia Dennise García Muñoz Ledo y Alejandra Gutiérrez Campos. Otra medida para justificar candidaturas.