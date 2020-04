Rosa de los vientos

Ante el virus se requiere estrategia e reingeniería financiera

“Lo promisorio de los resultados no supone que no queden aún muchos por resolver. Los problemas de lo normal y patológico tienen muchas dimensiones, entre ellas las culturales y sociales, cuyas relaciones y significación no siempre son tenidas en cuenta”. Antonio Caparros (Sentido de una aproximación de una crisis, 1977).

La lógica de trabajo de los gobiernos: federal, estatales y municipales, aunque parece que atienden los problemas coyunturales para que la crisis provocada por la pandemia sea mitigada, no es posible, pues los gobiernos no buscan aplicar los recursos públicos con visión amplia, atendiendo las necesidades con programas debidamente sustentados. Es urgente y necesario que los tres órdenes de gobierno lleven a cabo una reingeniería financiera para concebir los problemas, generados por La Epidemia, con posibilidades de atención y resolución.

La buena voluntad resulta en los casos de emergencia insuficiente. La sana distancia requiere de la sana convivencia y la sana malevolencia. Esperar resultados de La Epidemia del 2020 inducida por el COVID-19, como de otras en otros momentos históricos, sería reducir al absurdo el quehacer de la humanidad. Por otro lado, hay que considerar que este mal de la incipiente tercera década del siglo XXI nos “hace lo que el viento a Juárez” es la salida que trasciende la razón, imaginación hasta la imaginería, para situarse en niveles de la irresponsabilidad.

El conflicto entre la Federación y los estados, desde los inicios de la contingencia, por la detección temprana de la enfermedad o contagio de la gente con el coronavirus, por medio de aplicaciones de pruebas a “población abierta” o esperar a que la persona presente síntomas para aplicarle la prueba de muestreo, pasó de asunto técnico a económico, para inscribirse en la cuestión que recreó la grilla entre la 4ª. T., con los gobiernos estatales de partidos opositores.

Guanajuato acaba de subirse el viernes al carrusel de las entidades que aplicarán más pruebas, que encabeza Jalisco, por lo cual el vecino estado, asegura que disminuye el total de contagios que se esperaban.

Nuestro país no requiere el uso del “gotero político” para enfrentar una cuestión de orden sanitario que corresponde a lo científico, sino de una estrategia acuñada desde la ciencia política. Las entidades federativas se diseñaron, para actuar con precisión y eficacia, si las circunstancias se las exigen. El Estado Mexicano cuenta con la infraestructura para no esperar las ocurrencias y resolver los problemas.

Estrenando horario de verano este domingo, el presidente Andrés M. López Obrador presentará un Plan para apoyar la economía nacional dirigida especialmente a un sector empresarial harto nervioso, incluso temeroso, por los efectos de la cuarentena, que los obligó a “parar” la producción no esencial y cubrir los salarios a sus trabajadores.

Los estados, luego de una larga espera, acarician el sueño que enviará la Federación: un paquete de estímulos significativos que las “libere de la presión” del poderoso sector productivo en provincia. El mandatario de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, predestinó para la atención médica 189 millones de pesos y a la económica 800 millones, pero es consciente que se requiere más, porque la realidad así lo marca.

Sin orden social ni disciplina económica, las autoridades no podrán encarar con éxito la cuarentena que transita hacia una Fase Epidémica que fue apareada a la inseguridad y al 45 por ciento de los mexicanos en condiciones de marginalidad, en una sociedad donde la iniciativa privada insiste en defender los empleos por su rescate. La postura se quiera o no, le está restando atención al objetivo principal: romper la cadena de contagios. Hace 15 días el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell R., pidió a la población paciencia, tras de haberse establecido las medidas para evitar la propagación. Admitió que la sociedad ya sufre el estrés del encierro”. Agregó: “si nos quedamos quieto el virus no se mueve”.

Al calce. Cuando se reveló que tres de los gobernadores se contagiaron con el COVID-19 y estaban siendo tratados y asilados, sin eliminar que a la vez podrían infectar, el pasado fin de semana, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, quemó su cartucho: utilizó una prueba para saber cómo estaba; de acuerdo con su secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, “salió negativo”. Seguramente por la medida, DS, tomó la decisión, junto con el Comité Estatal de Seguridad en Salud de hacer más pruebas de muestreo para revelar casos de coronavirus y evitar contagios mayores. Si aplican más pruebas a población abierta, pueden llevarse la sorpresa de hallar casos impensados o escondidos.

Homólogos de Diego Sinhue que dieron positivo: Francisco Domínguez, de Querétaro; Omar Fayad de Hidalgo y Adán López Hernández, de Tabasco. Se espera en la lista más políticos, porque se pasearon entre la gente sin tomar las medidas preventivas que ahora están exigiendo.

Ante las respuestas de los empresarios de despedir a los obreros, cortar salarios o aprovechar la ocasión para su interés, el presidente López Obrador, señalo en redes sociales: “Eso es injusto, es indebido. No las voy a mencionar, a las empresas, porque lo que quiero es que rectifiquen, que nos ayuden”. Por cierto, AMLO, lleva semanas sin su sacar a volar su avioncito de las emergencias mediáticas.

Topografía.

Planimetría.

Toño Trejo, por repetición.

En la víspera de la emergencia nacional sanitaria, los panistas de Silao se dieron tiempo para plantear el futuro político de la cofradía, previendo que Morena ya trabaja con la familia Valdovino las candidaturas para el 2021. En su cónclave, pactaron alianzas entre liderazgos tradicionales del partido y operadores del momento para mantener como carta fuerte al alcalde José Antonio Trejo Valdepeña, que ha aprovechado la crisis para enfatizar la atención de la población y, de primera mano, supervisar los trabajos.

Con esto, Toño Trejo prepara su carta de intención para la elección consecutiva. Va por gobierno de seis años. Los blanquiazules de Silao ponderan en sus cálculos 10 factores para validar la unidad en torno al alcalde como candidato el año próximo: el apoyo de los panistas de viejo cuño, alianzas en comunidades, incorporación de empresarios al plan ranchero, y desintegración de los grupos de Guillermo Aguirre hijo, Juan Roberto Tovar y Mario López Remus, y otros.