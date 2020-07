Rosa de los vientos

Los jóvenes; faltan los rehabilitados de los anexos

Si hubiese atravesado el océano a nado y mirado allí el infinito, habrías visto amontonarse ola sobre ola (…) habrías visto en el verde y tranquilo mar, pasar los delfines; habrías visto nubes, sol, luna y estrellas, pero nada verás en la lejanía eternamente vacía; no oirás tu propios pasos. Ni hallarás nada firme en qué descansar”. Goethe

Ninguna de las tres administraciones saldrá con las “manos limpias” ni sus rostros lavados por las instancias de derechos humanos frente a los ataques masivos y, de manera especial, la causa de los jovencitos que buscaban la segunda oportunidad de su vida, porque se les “indujo” al consumo de estupefacientes –la disponibilidad de la droga no es ni será producto de la causalidad-; tratan de rehabilitarse sin entender los tipos de terapias. Ellos, lo que solamente pidieron fue auxilio a los gobiernos para seguir su tratamiento, pero no se los dieron y cayeron en manos nuevamente del crimen organizado para callarlos e impedir su curación.

“Mal haya la hora…”, llega después de los hechos a fin de organizar los grados de conciencia respecto de lo sucedido y lo que no debió suceder si se actuara de otra manera. La masacre de 27 jóvenes en el Anexo de la comunidad de Arandas en Irapuato, además de justicia, merece una respuesta radical de los residentes de tres palacios de Gobierno: del Nacional, Paseo de la Presa, y de la Fresera.

El fenómeno social se volvió grave problema guanajuatense: menores de edad y jóvenes dedicados a la ingesta de fármacos, cosificados como “adictos”, que las instancias dedicadas a su atención no tienen en donde procurarlos, incluso en el orden de salud pública, pues no aparecen en sus mapas de incidencias cual contagiados con el COVID- 19, pero que emergen de todos partes, colonias y comunidades. Se les ve vendiendo galletas, chocolates o realizando actividades propias de sus terapias, diferentes, a las “conocidas” o las “tradicionales”.

No hay un número preciso de los anexos, ilegales o no, establecidos en la entidad que comparten el contexto con Centros de Integración Juvenil u otros Centro de Rehabilitación oficiales o legales. Sus representantes en la fresera, aseguraron que tienen 265 lugares y al momento atienden a más de 5 mil entre jóvenes, menores de edad, que presentan diversos grados de adicción, e insisten, requieren atención diferenciada. Pero, todos los Anexos necesitan seguridad pues los narcomenudistas y sus jefes no quieren perder consumidores, mientras inducen a más chavos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez, no podrán andar ni gobernar tranquilamente porque no han calculado cuáles serán sus secuelas sociales. Los jóvenes y niños no aparecen en sus radares frente a la discriminación que serpentea en sus gobiernos y devora sin digerir a aquellos que no buscan conocer ni atender y deben estar en los DIF y asociaciones civiles como Ciudad de los Niños de Salamanca que también le explotó a los gobiernos ante los abusos hasta sexuales de menores de edad y deficientes intelectuales; indeseables del poder.

Si quieren realizar “cambios de fondo” para atender la inseguridad, desde la base, tienen el “parteaguas”, un fenómeno social descarnado.

A los adictos no se les puede atender legalizando Anexos, esa salida es la justificación producto de la respuesta inmediata, compensatoria de los gobernantes que se sienten acorralados; y, antes que hacer justicia, primero se justifican para posteriormente seguir en la línea de las fallas y las omisiones, generando más problemas sociales.

En el sentido de la transversalidad, por la prevención del delito, atención a la salud y procuración de justicia, Alvar Cabeza de Vaca Appendini; Daniel Díaz Martínez y Carlos Zamarripa Aguirre, nadie de ellos puede asegurar que no conoció el tema de los rehabilitados de los Anexos. Y sobre el caso último, como le dijera el diputado José Huerta Aboytes en la mesa de diálogo de los diputados con el fiscal el viernes, la impunidad es el sino que le vienen reclamando desde hace años la sociedad.

Con la multiplicación de grupos delincuenciales en el estado sobrevino el narcomenudeo, a la par incrementaron los consumidores y adictos. En ese tránsito, la clase política fue tentada para aceptar las propuestas de quienes de manera masiva distribuían y vendían drogas, además de ofertar la paz social momentánea; sin embargo, crecieron las ganancias y emergieron fuertemente los competidores, y con ello la violencia descarnada; un mundo nuevo y sus consecuencias que todas las autoridades no pueden encarar, atemperar, ni mucho menos terminar.

Las respuestas al problema de los consumidores no serán las justificaciones de los políticos ni las salidas airosas para impactar en los medios como los métodos adquiridos o comprados en otras regiones o allende la frontera, se “demanda” voluntad política. Se esperan los comentarios de la masacre de Arandas del primero de julio pasado, el drama, y de la actuación de las autoridades.

El procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, que permanece a la distancia similar del caso la Casa de los Niños de Salamanca, es probable que conozca la cuestión de los adolescentes y jóvenes que se atienden en los Anexos como su esfuerzo social, familiar y personal. Deberá pronunciarse porque esos buscadores de una vida menos azarosa, libre de drogas, vienen siendo atacados desde hace meses; asesinados, secuestrados, maltratados y hasta obligados a servir a los criminales (mucho ojo, Cabeza de Vaca). Han solicitado seguridad para sus centros. Pero no se la suministran; por el contrario, los representantes de Anexos han sido vilipendiados, recibiendo la especie de amenaza: están trabajando en la ilegalidad. De hecho la respuesta es la “negación” de las autoridades que deberán de ser investigadas.

Al calce. Sólo por mero interés general. ¿Qué viene o venía haciendo el titular de Guanajoven, Jorge Romero, sobre la situación de ese sector de la población sobre todo los que viven en condiciones especiales? No se puede soslayar, el director, encabeza un instituto y por consiguiente, debió de haber promovido un sinfín de estudios al respecto porque esa parte de la juventud, incrementó mucho.

Antes de que esa instancia se junte a otra, deberá de rendir cuentas o al menos, Romero, debiera de emitir un comentario sobre la masacre de sus paisanos de la comunidad de Arandas.

Punto y aparte. Este sábado se anunció la muerte de Roberto Suárez Nieto, secretario de Gobierno de Carlos Medina Plascencia en la concertacesión, priista entintado en azul, cuando el PAN tomó el poder en Guanajuato, hace casi 30 años.