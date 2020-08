Rosa de los vientos

Lucha por víctimas, huérfanos, mujeres y desempleados

“Nunca hemos pensado que los números, la incidencia criminal, se va a reducir de un día para otro; si su incremento fue producto de un largo proceso social, su decremento será también producto de un largo proceso social”. (Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, 20 de julio de 2020).

La austeridad obligada, más que la anunciada por la 4ª Transformación, se impondrá durante las actividades de las dos instancias electorales: Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) e Instituto Nacional Electoral (INE), y significativo en los partidos políticos que participaran con matiz particular en los que no tienen dominio. En la entidad donde gobierna, Diego Sinhue Rodríguez, el conservador PAN, tendrá menos obstáculos que el resto, aunque su principal opositor Morena que ostenta el poder de la República todavía no cuenta con infraestructura sólida para sostener una lucha de iguales, aunque el rojo marrón como movimiento tiene de su lado la coyuntura.

Casi todo preparado para el Proceso Electoral 2020-2021 que inicia el 7 de septiembre próximo en el estado de Guanajuato para renovar al Congreso Local y 46 Ayuntamientos; de manera colateral, la instancia federal en la materia obtendrá en el territorio estatal 15 miembros para constituir la nueva Cámara de Diputados Federal. Sin embargo, lo que parece un procedimiento similar a otro, incluso en momento más difícil, ya no lo será, debido a múltiples razones, en especial por tres factores: la violencia, la pandemia y la economía. Será “radicalmente” diferente.

El estado de ánimo podría mejorar si, durante los próximos meses, las condiciones generales se renovaran; pero no se tienen los cálculos respecto de los resultados de los programas que se están aplicando en contra de la inseguridad, el Covid-19 y los efectos de una “gran crisis económica” apareada al desempleo y la pobreza en el territorio guanajuatense. Quizá la respuesta pragmática en el momento, sea que no se tienen visos de los posibles resultados; en consecuencia, se debe trabajar bajo las condiciones que nos imponen los problemas.

La austeridad obligada, más que la anunciada por la 4ª Transformación, se impondrá durante las actividades de las dos instancias electorales: Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) e Instituto Nacional Electoral (INE), y significativo en los partidos políticos que participaran con matiz particular en los que no tienen dominio. En la entidad donde gobierna, Diego Sinhue Rodríguez, el conservador PAN, tendrá menos obstáculos que el resto, aunque su principal opositor Morena que ostenta el poder de la República todavía no cuenta con infraestructura sólida para sostener una lucha de iguales, aunque el rojo marrón como movimiento tiene de su lado la coyuntura.

En esa tesitura la búsqueda de los cargos de elección popular para las revocaciones de los poderes, estatal incluido el federal, entrarán en los discursos, sobre todo en las “ofertas” donde reinarán las atenciones de las víctimas, más específico: huérfanos y madres en desgracia y los desempleados. Será el gran cambio frente a tantos agravios que las administraciones federal, estatal y municipal, por fallas u omisiones no han podido resolver.

Se necesitará información básica suficiente de los representantes de los partidos, pues las campañas no se limitarán a los “viajes redondos” de ida y vuelta por colonias y comunidades; sí, será de mucho roce, pero llamará la atención quien presente los programas coherentes para coadyuvar con las familias de las víctimas; será por la reconstrucción económica familiar, rescate de los niños sin los padres y madres solas con hijos; sin olvidar la gran cantidad de adolescentes y jóvenes consumidores de estupefacientes, y los adictos que vienen perdiendo las batallas por la reincorporación a la sociedad sin el apoyo de las instituciones públicas y privadas, mientras crece el narcomenudeo.

Un referente muy importante en este proceso será la selección interna de los abanderados en cada partido político, encontrar la fórmula para la consolidación de las partes de cada nomenclatura, pues las alianzas no han podido evitar las rupturas con su infinidad de rostros, incluido el famoso “chapulineo” ni las candidaturas de la sociedad civil, pues la ola de independientes está camino al ascenso, personas dispuestas en su esquina para recibir propuestas de grupos, partidos y organizaciones.

Entre los intersticios del proceso, a cada paso se tendrán embates del “crimen organizado” que está presente y amenaza con continuar si las autoridades lo permiten. Ante las experiencias en diversos ámbitos, los criminales han querido inmiscuirse en decisiones gubernamentales por sus intereses, sin descartar la apropiación de los recursos públicos. Va ser una constante que los tres órdenes de gobierno tendrán que estar combatiendo, porque deben de garantizar los procesos electorales sin problemas. Se han tenido asesinatos de candidatos o de los políticos, son referencias para las fiscalías, estatal y federal.

Aunque la singularidad del Proceso 2020-2021será durante la etapa de reconstrucción del país, que las posiciones políticas partidarias no podrán resolver. Por esa condición sine qua non habrá mucha tela de donde cortar. Se medirán también las capacidades de quienes tienen el poder para defender sus posiciones pues los embates los recibirán por racimos; montarán los partidos políticos “verdaderos estados de sitio”.

Quienes ganen o se reelijan enfrentarán muchos problemas con la adversidad que se socializa diariamente, que podrían terminar en los próximos periodos con las buenas dietas, “percepciones” y los gastos de funcionarios. Aunque los éxitos podrían mostrar las rutas rumbo a la presidencial y gubernatura de Guanajuato; los partidos que dominen en las Cámaras de Diputados, federal y estatal, donde ahora son mayoría Morena y PAN, tendrán los márgenes de maniobra en el futuro.

Al calce. A fin de que los buscadores de cargos de elección conciban los agravios, de enero a junio del año – primera quincena- en territorio guanajuatense, asesinaron a 2 mil 293 personas, un total impensado ya que el Estado mexicano presumió que atacaría la inseguridad en la entidad prometiendo el encare frontal y resolución. Pero, los datos duros revelan que la criminalidad superó la intención; se tienen incrementos en las comisiones de los delitos; en el rubro de homicidios dolosos, 552 más respecto del periodo en 2019; donde hubo 489 feminicidios que también crecieron en los periodos indicados.

Con base a la numeraria presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), también están en el semestre, 51 asesinatos de elementos de las diversas corporaciones policiales. Y en esa larga lista de muertos hay familias, padres de familia, mujeres, adultos mayores, jóvenes, adolescentes, hasta niños.

Por lo que corresponde al cuadro de la pandemia, se tiene en Guanajuato uno dramático cercano a 20 mil contagiados que se están atendiendo en calidad de pacientes y casi mil 200 decesos provocados por la enfermedad del COVID-19, totales que podrían modelar una sociedad afectada sensiblemente, deteriorada. Para contextualizar y variar, se tiene que la pandemia dejará a 25 millones de desempleados en América Latina, según Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial (BM), sin olvidar qué México está inmerso en la región.