Rosa de los vientos

Lucha cosificada como inédita, ejemplar e instructiva

“Porque sois blandos nos habéis denominado casi-duros y condenáis así a una generación contra la cuál habéis pecado”. Ernst Fischer. Problemas de la generación joven

Con la ratificación y toma de protesta de Luis Felipe Guerrero Agripino, para su segundo periodo, 2019- 2023, como Rector General de la UG, se infirió que vendría la atención a la cuestión universitaria, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo administrativo había acabado, y la etapa para la producción notable en la Universidad de Guanajuato inició en septiembre con el interés de poder cristalizar una época.

Sesenta días luego del segundo plazo se socializó la invitación de los estudiantes a fin de llevar a cabo un “paro de labores” para exigir a las autoridades el esclarecimiento del deceso de Ana Daniela, alumna de Biología Experimental y el alto contra la violencia de estudiantes y trabajadores en la universidad pública, y afuera de sus instalaciones.

De las peticiones básicas presentadas por la comunidad universitaria para reiniciar una nueva relación con las autoridades, es “la disculpa pública” de parte del gobernador Diego Sinhue Rodríguez y del rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, por las omisiones cometidas contra los estudiantes. Petición que sirve para la ocasión y que supera la inmediatez, a fin de mostrar la relación en la casa de la inteligencia, y del estudiantado (incluido preparatorianos) con las autoridades. Un reflejo de las denuncias por abuso y el acoso sexual a las mujeres.

El miércoles pasado muy temprano -consta en grabaciones-, los convocantes cumplieron con manifestarse, aunque la rectoría general había dado la orden de cerrar las puertas. Se rompió el silencio, irrumpió el estudiantado desde el edificio central para desplegarse en los campus con sus prepas (Escuelas de Nivel Medio Superior). El movimiento se erigió desde el 4 de diciembre en la vanguardia estatal de las mujeres por la seguridad.

La historia inmediata de la Universidad de Guanajuato (UG), empezaba a condenarle por los pecados cometidos contra sus alumnas y sus trabajadoras. Lo vergonzoso de la cuestión que fue conocido a cuentas gotas desde 2015 y obnubilado por el silencio cómplice impuesto por la rectoría general y el gobernador del estado, el panista Miguel Márquez, es que los catedráticos eran los agresores.

El movimiento fue creciendo en tanto las autoridades universitarias y el gobierno local, trataron de desactivarlo, las filtraciones de datos se multiplicaron centrándose la cuestión en la muerta; desde varios frentes brotaron los rumores: que Ana Daniela se había suicidado, desde la Secretaría de Gobierno, y que la estudiante no estaba inscrita en la UG. La distribución de la información para adelantarse a los hechos buscaba recrear el escenario a favor del gobierno de Diego Sinhue.

El Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, con elementos sobre el deceso, desveló que la estudiante de Biología, no se quitó la vida, sino que fue asesinada en manos de su ex novio. Un supuesto asesino que fue detenido dos veces. Por la revelación entrega por la Fiscalía, su titular no estuvo en la reunión convocada la mañana del jueves en donde los estudiantes leerían su pliego petitorio para terminar el paro de labores. Debido a la ausencia, los paristas, decisión retirarse.

La lucha por terminar la violencia contra las mujeres en la UG, el tercer día (viernes), había escalado posiciones para inscribirse en el ánimo de la sociedad como una “expresión legítima, inédita, ejemplar y aleccionadora”. Los medios de información, local, nacional e internacional, dieron cuenta del manejo del estudiantado en las tareas. Las autoridades poco a poco fueron cambiando su actitud para llegar a la mesa de negociación el sábado donde atendieron el pliego petitorio, boleto de salida de la resistencia.

Los “temores” de las autoridades presentes durante la negociación de los paristas, colocarse ante los estudiantes procedentes básicamente de la clase media, se fueron atemperando hasta desaparecer cuando les fueron leídas las ideas y los sustentos legales y reglamentarios de sus peticiones. El gobernador Sinhue Rodríguez, no logró conocer a la comunidad universitaria en su tinta y fuera del círculo de los dimes y diretes, porque los representó el secretario Luis Ernesto Ayala Torres.

Los estudiantes en el Teatro Principal revelaron que ya no se quedarán “callados” y leyeron sus puntuaciones tocando la fibra más sensible de los periodos del Rector General Guerrero Agripino, el docente Julio César Kala que en 2015 fue señalado como posible acosador, al que ahora exigieron la revisión de su causa y su posible salida de la UG. Otro caso, de la encargada del Programa Institucional de Igualdad de Género (UGénero), Lourdes Gazol Patiño, que requirieron su renuncia por las deficiencias de su equipo para atender los asuntos.

La UG que llega al sexenio de Diego Sinhue sin muchos riesgos por la Autonomía y la aceptación del Modelo Departamental (Campus), para el desarrollo de la producción científica, docencia y extensión universitaria, está anclada en una crisis sobresaliente por la indolencia de las autoridades, de la Colmena y la Administración Pública estatal, quienes conocían el grave problema de la inseguridad; 71 casos por acosos sexual revelados por el rector general en el Congreso Local; 90 más, señalados posteriormente. La sociedad guanajuatense tiene referentes suficientes para fondear los sucesos universitarios, más de 12 horas que los estudiantes le dieron a las autoridades para signar el acuerdo por el fin del paro de labores…

Planimetría. El poder en la Colmena. Aún con la papa caliente en manos ante el acoso sexual que creó escándalo en la UG, el rector general Luis Felipe Guerrero no se presentó en la Presidencia Municipal de Guanajuato para la instalación del Consejo Social de Seguridad Pública, en su lugar mandó a Julio César Kala que está en entredicho por efecto de la acusación. Se concibió que la mesura estaba lejos del administrador.

